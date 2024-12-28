Мужчину оштрафовали за выкрикивание нацистского лозунга в московском метро
Суд оштрафовал жителя Крыма за выкрики бандеровского лозунга в московском метро
Сотрудник полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей уроженца Крымской области Вадима Скабелина за то, что он выкрикивал "Слава Украине" (считается атрибутикой запрещенных в РФ украинских организаций) в московском метрополитене, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В вестибюле станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии Московского метрополитена… в общественном месте, на транспорте общего пользования, гражданин Скабелин Вадим Валериевич… громко и неоднократно кричал: "Слава Украине!"- сказано в документах.
Из документов следует, что мужчина отрицательно относится к проведению специальной военной операции Вооруженными силами РФ, а его действия направлены на дискредитацию армии России. В суде он вину признал.
Согласно документам, виновность Скабелина в том числе подтверждается показаниями свидетелей и видеоматериалами.
В январе 2024 года Минюст РФ внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских.
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