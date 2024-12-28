https://ria.ru/20241228/shtraf-1991787828.html

Мужчину оштрафовали за выкрикивание нацистского лозунга в московском метро

Мужчину оштрафовали за выкрикивание нацистского лозунга в московском метро - РИА Новости, 28.12.2024

Мужчину оштрафовали за выкрикивание нацистского лозунга в московском метро

Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей уроженца Крымской области Вадима Скабелина за то, что он выкрикивал "Слава Украине" (считается атрибутикой... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T06:29:00+03:00

2024-12-28T06:29:00+03:00

2024-12-28T07:23:00+03:00

россия

московский метрополитен

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей уроженца Крымской области Вадима Скабелина за то, что он выкрикивал "Слава Украине" (считается атрибутикой запрещенных в РФ украинских организаций) в московском метрополитене, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В вестибюле станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии Московского метрополитена… в общественном месте, на транспорте общего пользования, гражданин Скабелин Вадим Валериевич… громко и неоднократно кричал: "Слава Украине!"- сказано в документах. Из документов следует, что мужчина отрицательно относится к проведению специальной военной операции Вооруженными силами РФ, а его действия направлены на дискредитацию армии России. В суде он вину признал. Согласно документам, виновность Скабелина в том числе подтверждается показаниями свидетелей и видеоматериалами.В январе 2024 года Минюст РФ внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20241205/akhedzhakova-1987435493.html

https://ria.ru/20240410/ukrainets-1939126236.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московский метрополитен, происшествия