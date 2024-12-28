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Мужчину оштрафовали за выкрикивание нацистского лозунга в московском метро - РИА Новости, 28.12.2024
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06:29 28.12.2024 (обновлено: 07:23 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/shtraf-1991787828.html
Мужчину оштрафовали за выкрикивание нацистского лозунга в московском метро
Мужчину оштрафовали за выкрикивание нацистского лозунга в московском метро - РИА Новости, 28.12.2024
Мужчину оштрафовали за выкрикивание нацистского лозунга в московском метро
Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей уроженца Крымской области Вадима Скабелина за то, что он выкрикивал "Слава Украине" (считается атрибутикой... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T06:29:00+03:00
2024-12-28T07:23:00+03:00
россия
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей уроженца Крымской области Вадима Скабелина за то, что он выкрикивал "Слава Украине" (считается атрибутикой запрещенных в РФ украинских организаций) в московском метрополитене, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В вестибюле станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии Московского метрополитена… в общественном месте, на транспорте общего пользования, гражданин Скабелин Вадим Валериевич… громко и неоднократно кричал: "Слава Украине!"- сказано в документах. Из документов следует, что мужчина отрицательно относится к проведению специальной военной операции Вооруженными силами РФ, а его действия направлены на дискредитацию армии России. В суде он вину признал. Согласно документам, виновность Скабелина в том числе подтверждается показаниями свидетелей и видеоматериалами.В январе 2024 года Минюст РФ внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20241205/akhedzhakova-1987435493.html
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россия, московский метрополитен, происшествия
Россия, Московский метрополитен, Происшествия
Мужчину оштрафовали за выкрикивание нацистского лозунга в московском метро

Суд оштрафовал жителя Крыма за выкрики бандеровского лозунга в московском метро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей уроженца Крымской области Вадима Скабелина за то, что он выкрикивал "Слава Украине" (считается атрибутикой запрещенных в РФ украинских организаций) в московском метрополитене, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В вестибюле станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии Московского метрополитена… в общественном месте, на транспорте общего пользования, гражданин Скабелин Вадим Валериевич… громко и неоднократно кричал: "Слава Украине!"- сказано в документах.
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Из документов следует, что мужчина отрицательно относится к проведению специальной военной операции Вооруженными силами РФ, а его действия направлены на дискредитацию армии России. В суде он вину признал.
Согласно документам, виновность Скабелина в том числе подтверждается показаниями свидетелей и видеоматериалами.
В январе 2024 года Минюст РФ внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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