https://ria.ru/20241228/shtraf-1991778200.html
Мунтян* не смог оспорить штраф за дискредитацию ВС России
Мунтян* не смог оспорить штраф за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 28.12.2024
Мунтян* не смог оспорить штраф за дискредитацию ВС России
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу создателя веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна* на штраф в размере 40 тысяч рублей за дискредитацию... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T01:18:00+03:00
2024-12-28T01:18:00+03:00
2024-12-28T01:21:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу создателя веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна* на штраф в размере 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление оставлено без изменения", - сказала собеседница агентства.В декабре 2023 года Хорошевский суд Москвы оштрафовал Мунтяна* на 40 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).Кроме того, в отношении Мунтяна* было возбуждено уголовное дело за фейки о российской армии (статья 207.3 УК РФ), его заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима.Согласно материалам дела, ему вменили в вину публикацию поста в Telegram-канале, в котором содержались недостоверные сведения о событиях в украинском городе Буча.Мультипликатор объявлен в международный розыск.В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, мультипликатор выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241227/eydelman-1991744355.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, общество, россия, москва, буча, происшествия
Вооруженные силы РФ, Общество, Россия, Москва, Буча, Происшествия
Мунтян* не смог оспорить штраф за дискредитацию ВС России
Мультипликатор Мунтян не смог оспорить штраф за дискредитацию ВС России