https://ria.ru/20241228/sholts-1991806892.html

Шольц рассказал о своем послании Путину

Шольц рассказал о своем послании Путину - РИА Новости, 28.12.2024

Шольц рассказал о своем послании Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным дал понять, что поддержка Киева не ослабнет. Об этом он... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T10:59:00+03:00

2024-12-28T10:59:00+03:00

2024-12-28T16:52:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным дал понять, что поддержка Киева не ослабнет. Об этом он заявил в интервью T-Online. "Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет. Только военная помощь Германии составляет 28 миллиардов евро", — сказал он. Накануне Шольц заявил, что провел бы еще один разговор с Путиным.Первый с 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991798931.html

https://ria.ru/20241228/malinen-1991793518.html

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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, владимир путин