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Шольц рассказал о своем послании Путину - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 28.12.2024 (обновлено: 16:52 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/sholts-1991806892.html
Шольц рассказал о своем послании Путину
Шольц рассказал о своем послании Путину - РИА Новости, 28.12.2024
Шольц рассказал о своем послании Путину
Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным дал понять, что поддержка Киева не ослабнет. Об этом он... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T10:59:00+03:00
2024-12-28T16:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным дал понять, что поддержка Киева не ослабнет. Об этом он заявил в интервью T-Online. "Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет. Только военная помощь Германии составляет 28 миллиардов евро", — сказал он. Накануне Шольц заявил, что провел бы еще один разговор с Путиным.Первый с 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991798931.html
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Владимир Путин
Шольц рассказал о своем послании Путину

Шольц заявил, что сказал Путину о намерении Германии помогать Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным дал понять, что поддержка Киева не ослабнет. Об этом он заявил в интервью T-Online.

"Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет. Только военная помощь Германии составляет 28 миллиардов евро", — сказал он.
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Накануне Шольц заявил, что провел бы еще один разговор с Путиным.

Первый с 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке и двусторонние отношения.

Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцВладимир Путин
 
 
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