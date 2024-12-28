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Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Калужской области - РИА Новости, 28.12.2024
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09:39 28.12.2024 (обновлено: 12:35 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/shlyapnikov-1991799414.html
Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Калужской области
Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Калужской области - РИА Новости, 28.12.2024
Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Калужской области
Участник программы "Время героев" Александр Шляпников стал заместителем губернатора Калужской области, сообщается в Telegram-канале программы. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:39:00+03:00
2024-12-28T12:35:00+03:00
александр шляпников
владимир путин
владислав шапша
калужская область
общество
программа "время героев"
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Участник программы "Время героев" Александр Шляпников стал заместителем губернатора Калужской области, сообщается в Telegram-канале программы. "Кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы "Время героев" Александр Шляпников назначен на пост заместителя губернатора Калужской области", — говорится в публикации. На посту заместителя губернатора Шляпников будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения, а также взаимодействия с региональными силовыми структурами. "Это большая ответственная работа, которая должна строиться по принципу служения людям и достижения видимых для наших жителей результатов", — сказал участник программы. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что профессиональные качества и опыт Шляпникова востребованы и необходимы для решения стоящих перед регионом задач. О старте кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев" президент Владимир Путин объявил в феврале во время оглашении послания Федеральному собранию. По его словам, участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.В феврале Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20241214/geroi-1989209075.html
https://ria.ru/20241214/er-1989247215.html
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александр шляпников, владимир путин, владислав шапша, калужская область, общество, программа "время героев"
Александр Шляпников, Владимир Путин, Владислав Шапша, Калужская область, Общество, Программа "Время героев"
Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Калужской области

Участник "Времени героев" Шляпников стал замгубернатора Калужской области

© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской областиКавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы "Время героев" Александр Шляпников
Кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы Время героев Александр Шляпников - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Участник программы "Время героев" Александр Шляпников стал заместителем губернатора Калужской области, сообщается в Telegram-канале программы.
"Кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы "Время героев" Александр Шляпников назначен на пост заместителя губернатора Калужской области", — говорится в публикации.
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На посту заместителя губернатора Шляпников будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения, а также взаимодействия с региональными силовыми структурами.
"Это большая ответственная работа, которая должна строиться по принципу служения людям и достижения видимых для наших жителей результатов", — сказал участник программы.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что профессиональные качества и опыт Шляпникова востребованы и необходимы для решения стоящих перед регионом задач.
О старте кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев" президент Владимир Путин объявил в феврале во время оглашении послания Федеральному собранию. По его словам, участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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В феврале Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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Александр ШляпниковВладимир ПутинВладислав ШапшаКалужская областьОбществоПрограмма "Время героев"
 
 
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