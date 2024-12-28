Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Калужской области
Участник "Времени героев" Шляпников стал замгубернатора Калужской области
© Фото : пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской областиКавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы "Время героев" Александр Шляпников
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Участник программы "Время героев" Александр Шляпников стал заместителем губернатора Калужской области, сообщается в Telegram-канале программы.
"Кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы "Время героев" Александр Шляпников назначен на пост заместителя губернатора Калужской области", — говорится в публикации.
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На посту заместителя губернатора Шляпников будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения, а также взаимодействия с региональными силовыми структурами.
"Это большая ответственная работа, которая должна строиться по принципу служения людям и достижения видимых для наших жителей результатов", — сказал участник программы.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что профессиональные качества и опыт Шляпникова востребованы и необходимы для решения стоящих перед регионом задач.
О старте кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев" президент Владимир Путин объявил в феврале во время оглашении послания Федеральному собранию. По его словам, участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
В феврале Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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