https://ria.ru/20241228/shlyapnikov-1991799414.html

Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Калужской области

Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Калужской области - РИА Новости, 28.12.2024

Участник программы "Время героев" стал замгубернатора Калужской области

Участник программы "Время героев" Александр Шляпников стал заместителем губернатора Калужской области, сообщается в Telegram-канале программы. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T09:39:00+03:00

2024-12-28T09:39:00+03:00

2024-12-28T12:35:00+03:00

александр шляпников

владимир путин

владислав шапша

калужская область

общество

программа "время героев"

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Участник программы "Время героев" Александр Шляпников стал заместителем губернатора Калужской области, сообщается в Telegram-канале программы. "Кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы "Время героев" Александр Шляпников назначен на пост заместителя губернатора Калужской области", — говорится в публикации. На посту заместителя губернатора Шляпников будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения, а также взаимодействия с региональными силовыми структурами. "Это большая ответственная работа, которая должна строиться по принципу служения людям и достижения видимых для наших жителей результатов", — сказал участник программы. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что профессиональные качества и опыт Шляпникова востребованы и необходимы для решения стоящих перед регионом задач. О старте кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев" президент Владимир Путин объявил в феврале во время оглашении послания Федеральному собранию. По его словам, участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.В феврале Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20241214/geroi-1989209075.html

https://ria.ru/20241214/er-1989247215.html

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калужская область

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александр шляпников, владимир путин, владислав шапша, калужская область, общество, программа "время героев"