https://ria.ru/20241228/sbernpf-1991664225.html

СберНПФ: на перевод средств накопительной пенсии в ПДС в 2025 г есть 3 дня

СберНПФ: на перевод средств накопительной пенсии в ПДС в 2025 г есть 3 дня - РИА Новости, 28.12.2024

СберНПФ: на перевод средств накопительной пенсии в ПДС в 2025 г есть 3 дня

В 2024 году россиянам дали возможность самостоятельно управлять средствами накопительной пенсии; чтобы уже в 2025 году включить эти деньги в свои долгосрочные... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:00:00+03:00

2024-12-28T12:00:00+03:00

2024-12-28T12:00:00+03:00

сбербанк россии

агентство по страхованию вкладов

сбер

пенсия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988242176_0:105:3070:1832_1920x0_80_0_0_09fb8b5da457e1d0fa49cfb1e8f3d0d9.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В 2024 году россиянам дали возможность самостоятельно управлять средствами накопительной пенсии; чтобы уже в 2025 году включить эти деньги в свои долгосрочные сбережения, нужно успеть перевести их в программу долгосрочных сбережений (ПДС) до 31 декабря 2024 года, напомнила эксперт СберНПФ Алла Пальшина.Она рассказала, как "разморозить" средства и сделать их более ликвидными и защищенными.Недавно власти продлили перевод средств накопительной пенсии в ПДС до конца года. Это значит, что большее число россиян смогут воспользоваться такой возможностью. И людям это действительно интересно. Когда человек переводит средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений, появляется больше возможностей пользоваться ими.Во-первых, получится самостоятельно выбирать период выплат. Это может быть от 5 лет и более – на усмотрение участника. Женщинам опция доступна с 55 лет, мужчинам – с 60 лет, а также через 15 лет участия в программе. Здесь достаточно выполнить любое из этих условий.Во-вторых, в "особой жизненной ситуации", например, при потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения, доступ ко всей сумме возможен в любой момент.Во-третьих, через 15 лет после открытия программы долгосрочных сбережений человек сможет снять всю накопленную сумму, включая переведенные средства накопительной пенсии. И возраст тут уже не имеет значенияКроме того, перевод средств накопительной пенсии в долгосрочные сбережения повышает страховку этих денег. Страховку в обоих случаях обеспечивает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Однако в обычных условиях – пока средства накопительной пенсии находятся в системе обязательного пенсионного страхования – на этапе накоплений защищены только 100% номиналов страховых взносов. А вот инвестиционный доход, который может составлять десятки тысяч рублей – не гарантирован. Программа долгосрочных сбережений в этом плане надёжнее. В ней переведённые средства накопительной пенсии застрахованы на 100%, а также защищен заработанный по ним инвестиционный доход. Аналогичная гарантия действует для полученного софинансирования. При этом личные взносы человека и доход по ним также застрахованы АСВ на сумму до 2,8 миллиона рублей.Перевод средств накопительной пенсии в ПДС внутри одного НПФ является наиболее быстрым и доступным вариантом. Для этого достаточно оформить договор ПДС, а также подать заявление на перевод до 31 декабря. В результате средства окажутся на личном ПДС-счете уже в начале следующего года, а весь инвестиционный доход сохранится.Если же необходимо перевести средства накопительной пенсии в ПДС другого НПФ, процесс будет более длительным, а человеку придется учесть ряд нюансов, чтобы не потерять инвестиционный доход.В СберНПФ продолжается акция для клиентов, которые хранят в фонде средства накопительной пенсии и заключили договор по программе. Тем, кто с 1 по 31 декабря 2024 года подаст заявление на перевод средств накопительной пенсии в ПДС, дадут возможность получить 1000 бонусов Спасибо. Правила простые:1. Проверьте свою регистрацию в программе "СберСпасибо".2. Оформите программу долгосрочных сбережений (если у вас её еще нет). Сделать это можно на сайте СберНПФ, мобильном приложении СберБанк Онлайн или в отделении Сбера.3. Подайте заявление на перевод средств накопительной пенсии в ПДС на сайте СберНПФ. Подписать заявление можно с приложением "Госключ".Важно: предложение доступно, если сумма средств накопительной пенсии составляет не менее 50 тысяч рублей.4. Ждите бонусы на счете до 31 января 2025 года.Полные условия акции на сайте.Услуги по формированию долгосрочных сбережений оказывает АО "НПФ Сбербанка" (ИНН 7725352740 ОГРН 1147799009160, Лицензия № 41/2 от 16.06.2009, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам). Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с федеральным законодательством, доступна на сайте. Ознакомиться с условиями управления активами, информацией, подлежащей предоставлению в соответствии с законодательством Российской Федерации, можно по адресу 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 ГРеклама, АО "НПФ Сбербанка", erid: F7NfYUJCUneP5VsqYMZB

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сбербанк россии, агентство по страхованию вкладов, сбер, пенсия