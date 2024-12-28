https://ria.ru/20241228/sbernpf-1991653775.html

СберНПФ рассказал, как получить 36 000 рублей от государства в 2025 году

СберНПФ рассказал, как получить 36 000 рублей от государства в 2025 году - РИА Новости, 28.12.2024

СберНПФ рассказал, как получить 36 000 рублей от государства в 2025 году

До 36 000 рублей от государства могут получить в 2025 году участники программы долгосрочных сбережений (ПДС); софинансирование начислят тем, кто делал в 2024... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T10:00:00+03:00

2024-12-28T10:00:00+03:00

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москва

сбербанк россии

сбер

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. До 36 000 рублей от государства могут получить в 2025 году участники программы долгосрочных сбережений (ПДС); софинансирование начислят тем, кто делал в 2024 году личные взносы на свой ПДС-счет, сообщает пресс-служба негосударственного пенсионного фонда Сбербанка (СберНПФ).Программа долгосрочных сбережений предусматривает доплаты от государства. Такая поддержка может достигать 36 000 рублей в год и действует первые 10 лет участия в программе. Пропорции софинансирования отличаются в зависимости от официального среднемесячного дохода человека. Чтобы получить максимальную прибавку в 2025 году при доходе до 80 тысяч рублей включительно, нужно успеть положить на ПДС-счет 36 тысяч рублей до 31 декабря текущего года. При доходе от 80 тысяч до 150 тысяч рублей включительно внести стоит 72 тысячи рублей, а для граждан с доходом выше 150 тысяч рублей — 144 тысячи рублей, говорится в сообщении. Доплаты от государства перечислят до 1 августа 2025 года, пояснили в фонде.Помимо государственной поддержки, программа ПДС предоставляет налоговые льготы. Каждый участник может ежегодно получать налоговый вычет на сумму личных взносов, не превышающую 400 тысяч рублей в год. Например, за взносы, внесенные в 2024 году, можно вернуть до 60 тысяч рублей, а начиная с 2025 года — до 88 тысяч рублей благодаря введению новой шкалы НДФЛ. Кроме того, сбережения участников защищены Агентством по страхованию вкладов. В случае банкротства фонда участнику программы компенсируют личные взносы и инвестиционный доход по ним на сумму до 2,8 миллиона рублей. Отдельные гарантии в полном объеме предусмотрены для начисленного софинансирования, переведенных средств накопительной пенсии и дохода на эти средства, добавили в пресс-службе.Стать участником программы долгосрочных сбережений поможет сайт СберНПФ или СберБанк Онлайн. Присоединиться к программе также можно в отделениях Сбера.Услуги по формированию долгосрочных сбережений оказывает АО "НПФ Сбербанка" (ИНН 7725352740 ОГРН 1147799009160, Лицензия № 41/2 от 16.06.2009, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам). Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с федеральным законодательством, доступна на сайте Ознакомиться с условиями управления активами, информацией, подлежащей предоставлению в соответствии с законодательством Российской Федерации, можно по адресу 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 Г.Реклама, АО "НПФ Сбербанка", erid: F7NfYUJCUneP5VsqYMwH

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сбербанк россии, сбер