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"Евроклир" признает, что заморозка активов России бьет по его репутации - РИА Новости, 28.12.2024
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13:34 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/sanktsii-1991852363.html
"Евроклир" признает, что заморозка активов России бьет по его репутации
"Евроклир" признает, что заморозка активов России бьет по его репутации - РИА Новости, 28.12.2024
"Евроклир" признает, что заморозка активов России бьет по его репутации
находящийся в Бельгии международный депозитарий "Евроклир", где из-за антироссийских санкций "группы семи" оказалась заблокирована большая часть суверенных... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:34:00+03:00
2024-12-28T13:34:00+03:00
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брюссель
александр токовинин
сергей лавров
евросоюз
g7
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости. находящийся в Бельгии международный депозитарий "Евроклир", где из-за антироссийских санкций "группы семи" оказалась заблокирована большая часть суверенных российских активов, признает, что так называемое "замораживание" активов РФ наносит удар по его репутации и является тяжелым бременем для этой структуры, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин. "Руководством базирующегося в Брюсселе международного депозитария "Евроклир" признается, что эти решения наносят мощный удар по репутации этой структуры, не являются для нее подарком, а, скорее, тяжелым обременением", - сказал он. При этом Токовинин подчеркнул, что Бельгия выполняет решения о рестрикциях, которые были приняты на уровне ЕС и, соответственно, отменяться также должны на общеесовском уровне. "Бельгия выполняет решения ЕС о рестрикциях. Эти решения были приняты Евросоюзом, соответственно и отмена их возможна не на уровне Бельгии, а на уровне Евросоюза", - отметил Токовинин. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск -0-
https://ria.ru/20241225/peskov-1991202906.html
https://ria.ru/20241219/aktivy-1990254515.html
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россия, бельгия, брюссель, александр токовинин, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире
Россия, Бельгия, Брюссель, Александр Токовинин, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, В мире
"Евроклир" признает, что заморозка активов России бьет по его репутации

Посол Токовинин: заморозка активов РФ наносит удар по репутации "Евроклира"

© Getty Images / SOPA Images//LightRocket/Pavlo GoncharЛоготип "Евроклира"
Логотип Евроклира - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Getty Images / SOPA Images//LightRocket/Pavlo Gonchar
Логотип "Евроклира". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости. находящийся в Бельгии международный депозитарий "Евроклир", где из-за антироссийских санкций "группы семи" оказалась заблокирована большая часть суверенных российских активов, признает, что так называемое "замораживание" активов РФ наносит удар по его репутации и является тяжелым бременем для этой структуры, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин.
"Руководством базирующегося в Брюсселе международного депозитария "Евроклир" признается, что эти решения наносят мощный удар по репутации этой структуры, не являются для нее подарком, а, скорее, тяжелым обременением", - сказал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Песков пригрозил судом за передачу Украине средств от российских активов
25 декабря, 12:22
При этом Токовинин подчеркнул, что Бельгия выполняет решения о рестрикциях, которые были приняты на уровне ЕС и, соответственно, отменяться также должны на общеесовском уровне.
"Бельгия выполняет решения ЕС о рестрикциях. Эти решения были приняты Евросоюзом, соответственно и отмена их возможна не на уровне Бельгии, а на уровне Евросоюза", - отметил Токовинин.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск -0-
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Европейские лидеры заявили, что российские активы останутся замороженными
19 декабря, 18:59
 
РоссияБельгияБрюссельАлександр ТоковининСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearВ мире
 
 
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