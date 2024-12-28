https://ria.ru/20241228/sanktsii-1991852363.html

"Евроклир" признает, что заморозка активов России бьет по его репутации

"Евроклир" признает, что заморозка активов России бьет по его репутации - РИА Новости, 28.12.2024

"Евроклир" признает, что заморозка активов России бьет по его репутации

находящийся в Бельгии международный депозитарий "Евроклир", где из-за антироссийских санкций "группы семи" оказалась заблокирована большая часть суверенных... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:34:00+03:00

2024-12-28T13:34:00+03:00

2024-12-28T13:34:00+03:00

россия

бельгия

брюссель

александр токовинин

сергей лавров

евросоюз

g7

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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости. находящийся в Бельгии международный депозитарий "Евроклир", где из-за антироссийских санкций "группы семи" оказалась заблокирована большая часть суверенных российских активов, признает, что так называемое "замораживание" активов РФ наносит удар по его репутации и является тяжелым бременем для этой структуры, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин. "Руководством базирующегося в Брюсселе международного депозитария "Евроклир" признается, что эти решения наносят мощный удар по репутации этой структуры, не являются для нее подарком, а, скорее, тяжелым обременением", - сказал он. При этом Токовинин подчеркнул, что Бельгия выполняет решения о рестрикциях, которые были приняты на уровне ЕС и, соответственно, отменяться также должны на общеесовском уровне. "Бельгия выполняет решения ЕС о рестрикциях. Эти решения были приняты Евросоюзом, соответственно и отмена их возможна не на уровне Бельгии, а на уровне Евросоюза", - отметил Токовинин. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск -0-

https://ria.ru/20241225/peskov-1991202906.html

https://ria.ru/20241219/aktivy-1990254515.html

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россия, бельгия, брюссель, александр токовинин, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире