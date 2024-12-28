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Глава МИД Германии призвала ввести новые санкции против России - РИА Новости, 28.12.2024
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11:06 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/sanktsii-1991807912.html
Глава МИД Германии призвала ввести новые санкции против России
Глава МИД Германии призвала ввести новые санкции против России - РИА Новости, 28.12.2024
Глава МИД Германии призвала ввести новые санкции против России
Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ввести новые санкции в отношении России на фоне инцидента с повреждением кабеля EstLink 2 между Финляндией и... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:06:00+03:00
2024-12-28T11:06:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ввести новые санкции в отношении России на фоне инцидента с повреждением кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, в причастности к которому финские власти бездоказательно обвиняют Москву. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня утверждает, будто судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов, но не приводит никаких доказательств. "Должны последовать новые санкции ЕС", - сказала Бербок в интервью изданиям медиагруппы Funke. Она также призвала усилить защиту критически важной инфраструктуры и увеличить инвестиции в национальную оборону. "Мы совместно с нашими партнерами по НАТО обсуждаем, как лучше обезопасить Балтийское море от гибридных угроз", - добавила глава внешнеполитического ведомства Германии. РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241227/sanktsii-1991694662.html
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в мире, россия, финляндия, германия, анналена бербок, дмитрий медведев, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, Россия, Финляндия, Германия, Анналена Бербок, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
Глава МИД Германии призвала ввести новые санкции против России

Глава МИД ФРГ Бербок призвала ввести новые санкции в отношении России

© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ввести новые санкции в отношении России на фоне инцидента с повреждением кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, в причастности к которому финские власти бездоказательно обвиняют Москву.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня утверждает, будто судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов, но не приводит никаких доказательств.
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"Должны последовать новые санкции ЕС", - сказала Бербок в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Она также призвала усилить защиту критически важной инфраструктуры и увеличить инвестиции в национальную оборону.
"Мы совместно с нашими партнерами по НАТО обсуждаем, как лучше обезопасить Балтийское море от гибридных угроз", - добавила глава внешнеполитического ведомства Германии.
РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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