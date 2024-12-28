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Санду рассказала молдаванам, как лучше экономить электроэнергию - РИА Новости, 28.12.2024
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15:53 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/sandu-1991881712.html
Санду рассказала молдаванам, как лучше экономить электроэнергию
Санду рассказала молдаванам, как лучше экономить электроэнергию - РИА Новости, 28.12.2024
Санду рассказала молдаванам, как лучше экономить электроэнергию
Президент Молдавии Майя Санду обратилась к жителям республики с призывом экономить в условиях энергетического кризиса, рассказав как это лучше сделать, сообщили РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:53:00+03:00
2024-12-28T15:53:00+03:00
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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к жителям республики с призывом экономить в условиях энергетического кризиса, рассказав как это лучше сделать, сообщили в пресс-службе главы молдавского государства. Как отметили в пресс-службе Санду, глава государства заявила, что правительство делает все возможное, чтобы обеспечить страну электроэнергией и газом, а также помочь людям с низкими доходами оплатить счета. "Но мы все можем сделать это проще. Небольшие изменения в наших повседневных привычках могут иметь большое влияние - они помогают нам экономить энергию и сокращать расходы. Вместе мы достойно переживем эту зиму", - приводит слова Санду ее пресс-служба. Президент привела несколько примеров экономии. "Снижаем энергопотребление в часы пик – утром с 7:00 до 11:00 и вечером с 18:00 до 23:00. Избегаем одновременного использования нескольких электроприборов. Выключаем свет в комнатах, в которых не находимся. Отключаем технику, которой не пользуемся. Снижаем температуру кондиционера на один градус", - говорится в сообщении. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии в других источниках неизбежно приведет к росту тарифов.
https://ria.ru/20241213/evropa-1988918503.html
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в мире, молдавия, днестр, майя санду, дорин речан
В мире, Молдавия, Днестр, Майя Санду, Дорин Речан
Санду рассказала молдаванам, как лучше экономить электроэнергию

Санду призвала жителей Молдавии экономить электроэнергию в условиях кризиса

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к жителям республики с призывом экономить в условиях энергетического кризиса, рассказав как это лучше сделать, сообщили в пресс-службе главы молдавского государства.
Как отметили в пресс-службе Санду, глава государства заявила, что правительство делает все возможное, чтобы обеспечить страну электроэнергией и газом, а также помочь людям с низкими доходами оплатить счета.
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"Но мы все можем сделать это проще. Небольшие изменения в наших повседневных привычках могут иметь большое влияние - они помогают нам экономить энергию и сокращать расходы. Вместе мы достойно переживем эту зиму", - приводит слова Санду ее пресс-служба.
Президент привела несколько примеров экономии. "Снижаем энергопотребление в часы пик – утром с 7:00 до 11:00 и вечером с 18:00 до 23:00. Избегаем одновременного использования нескольких электроприборов. Выключаем свет в комнатах, в которых не находимся. Отключаем технику, которой не пользуемся. Снижаем температуру кондиционера на один градус", - говорится в сообщении.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии в других источниках неизбежно приведет к росту тарифов.
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В миреМолдавияДнестрМайя СандуДорин Речан
 
 
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