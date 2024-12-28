https://ria.ru/20241228/samolet-1991858762.html

Самолет Дубай — Москва вынужденно сел в Баку из-за дебошира

Самолет Дубай — Москва вынужденно сел в Баку из-за дебошира - РИА Новости, 28.12.2024

Самолет Дубай — Москва вынужденно сел в Баку из-за дебошира

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий по рейсу Дубай-Москва, был вынужденно посажен в Баку из-за дебошира на борту, сообщил "Аэрофлот". РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:47:00+03:00

2024-12-28T13:47:00+03:00

2024-12-28T13:47:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий по рейсу Дубай-Москва, был вынужденно посажен в Баку из-за дебошира на борту, сообщил "Аэрофлот". "В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU527 Дубай-Москва за 28 декабря принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Баку по причине деструктивного поведения пассажира", - рассказали в авиакомпании. Пассажир с признаками алкогольного опьянения грубо нарушил правила поведения на борту: провоцировал конфликтные ситуации, высказывал угрозы в адрес бортпроводников и игнорировал замечания экипажа. В аэропорту Баку пассажир был передан сотрудникам полиции. "После дозаправки воздушное судно вылетело в пункт назначения", - добавил "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа России. В состав Группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.

https://ria.ru/20240126/aviadeboshiry-1923644853.html

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дубай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

баку, россия, аэрофлот, в мире, дубай, москва