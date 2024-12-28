Самолет Дубай — Москва вынужденно сел в Баку из-за дебошира
Летевший из Дубая в Москву рейс "Аэрофлота" вынужденно сел в Баку из-за дебошира
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий по рейсу Дубай-Москва, был вынужденно посажен в Баку из-за дебошира на борту, сообщил "Аэрофлот".
"В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU527 Дубай-Москва за 28 декабря принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Баку по причине деструктивного поведения пассажира", - рассказали в авиакомпании.
Пассажир с признаками алкогольного опьянения грубо нарушил правила поведения на борту: провоцировал конфликтные ситуации, высказывал угрозы в адрес бортпроводников и игнорировал замечания экипажа. В аэропорту Баку пассажир был передан сотрудникам полиции. "После дозаправки воздушное судно вылетело в пункт назначения", - добавил "Аэрофлот".
Группа "Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа России. В состав Группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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