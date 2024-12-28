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В США обрушились на генсека НАТО из-за его поведения на встрече с Зеленским - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:33 28.12.2024 (обновлено: 04:34 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ryutte-1991784387.html
В США обрушились на генсека НАТО из-за его поведения на встрече с Зеленским
В США обрушились на генсека НАТО из-за его поведения на встрече с Зеленским - РИА Новости, 28.12.2024
В США обрушились на генсека НАТО из-за его поведения на встрече с Зеленским
Дружеские жесты генсека НАТО Марка Рютте во время встречи с Владимиром Зеленским в Брюсселе на прошлой неделе не соответствуют истинным планам блока по поводу... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T04:33:00+03:00
2024-12-28T04:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
брюссель
марк рютте
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Дружеские жесты генсека НАТО Марка Рютте во время встречи с Владимиром Зеленским в Брюсселе на прошлой неделе не соответствуют истинным планам блока по поводу Украины, заявил подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Была встреча в Брюсселе. &lt;...&gt; Кажется, это были Рютте с Зеленским. &lt;...&gt; Он (Рютте. — Прим. ред.) радушно принял его, похлопал по спине, приобнял. &lt;...&gt; Мне просто интересно, кого это должно обдурить, зачем ты это делаешь? &lt;...&gt; Все знают, что (вступление Киева в альянс. — Прим. ред.) НАТО даже не обсуждается", — сказал офицер.Кроме того, по словам Дэвиса, Рютте значительно изменил свою риторику по поводу Украины. Так, в октябре генсек НАТО обещал, что Киев в конце концов станет членом блока. Тем не менее, как заметил офицер, Рютте перестал говорить о возможной интеграции после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.На прошлой неделе Рютте провел встречу с Зеленским и лидерами стран Евросоюза в Брюсселе. В совместном заявлении перед начало переговоров он сделал акцент на вероятных будущих мирных переговорах и необходимости создать для Киева условия для "мира", а также предусмотреть экономическую помощь "после достижения мира".В начале декабря в Брюсселе состоялась встреча глав МИД стран — членов военного блока, по итогам которой они не высказались единогласно за прием Украины в альянс. Как ранее отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, приглашение этой страны означало бы конфликт НАТО с Россией.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что возможное членство Украины в Североатлантический альянс — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в блок стали одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20241226/bayden-1991536437.html
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в мире, украина, брюссель, марк рютте, владимир зеленский, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Брюссель, Марк Рютте, Владимир Зеленский, НАТО, США
В США обрушились на генсека НАТО из-за его поведения на встрече с Зеленским

Дэвис: теплое общение Рютте с Зеленским не соответствует реальным планам НАТО

© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский
Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Дружеские жесты генсека НАТО Марка Рютте во время встречи с Владимиром Зеленским в Брюсселе на прошлой неделе не соответствуют истинным планам блока по поводу Украины, заявил подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Была встреча в Брюсселе. <...> Кажется, это были Рютте с Зеленским. <...> Он (Рютте. — Прим. ред.) радушно принял его, похлопал по спине, приобнял. <...> Мне просто интересно, кого это должно обдурить, зачем ты это делаешь? <...> Все знают, что (вступление Киева в альянс. — Прим. ред.) НАТО даже не обсуждается", — сказал офицер.
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Кроме того, по словам Дэвиса, Рютте значительно изменил свою риторику по поводу Украины. Так, в октябре генсек НАТО обещал, что Киев в конце концов станет членом блока. Тем не менее, как заметил офицер, Рютте перестал говорить о возможной интеграции после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
На прошлой неделе Рютте провел встречу с Зеленским и лидерами стран Евросоюза в Брюсселе. В совместном заявлении перед начало переговоров он сделал акцент на вероятных будущих мирных переговорах и необходимости создать для Киева условия для "мира", а также предусмотреть экономическую помощь "после достижения мира".
В начале декабря в Брюсселе состоялась встреча глав МИД стран — членов военного блока, по итогам которой они не высказались единогласно за прием Украины в альянс. Как ранее отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, приглашение этой страны означало бы конфликт НАТО с Россией.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что возможное членство Украины в Североатлантический альянс — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в блок стали одной из причин начала спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБрюссельМарк РюттеВладимир ЗеленскийНАТОСША
 
 
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