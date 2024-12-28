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Володин высказался о важности суверенитета для России - РИА Новости, 28.12.2024
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11:59 28.12.2024 (обновлено: 12:00 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/rossiya-1991823282.html
Володин высказался о важности суверенитета для России
Володин высказался о важности суверенитета для России - РИА Новости, 28.12.2024
Володин высказался о важности суверенитета для России
Для России быть суверенным государством не только очень важный вопрос: потеря суверенитета — это потеря страны, заявил председатель ГД Вячеслав Володин в эфире... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:59:00+03:00
2024-12-28T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Для России быть суверенным государством не только очень важный вопрос: потеря суверенитета — это потеря страны, заявил председатель ГД Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24". "Для нашей страны быть суверенным государством - это не просто крайне важно. Потеря суверенитета — это потеря страны. Есть маленькие государства, у них нет суверенитета, они руководствуются решениями других стран. Такое мы зачастую видим в Европе", - сказал Володин. Он добавил, что Европа потеряла свой суверенитет. Об этом этом можно говорить в связи с принятыми решениями США, которые абсолютно недружественные по отношению к странам Европы. Однако Евросоюз следует этим решениям, как итог: у ряда стран спад идет, причем гигантский - закрываются предприятия, граждане теряют работу, подчеркнул спикер. "На территории этих стран стоят НАТОвские базы. Им диктуют решения, которые они должны принять - вот что значит потерять суверенитет", - сказал Володин. По его словам, Россия - огромная страна, и для нее вопрос суверенитета - это "быть или не быть". Надо заботиться о безопасности государства, повышать качество жизни людей, развивать экономику, думать о технологическом суверенитете. "Чтобы обеспечить суверенитет государства, надо добиться в различных сферах защиты его интересов. Часть законодательных решений, которые были приняты в этом году, мы посвятили именно защите суверенитета от вызовов, внешнего вмешательства в наши внутренние дела. Поддержка этих решений, законов была вообще единогласная", - отметил Володин.
https://ria.ru/20241221/krym-1990613608.html
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россия, европа, сша, вячеслав володин, госдума рф, нато, политика
Россия, Европа, США, Вячеслав Володин, Госдума РФ, НАТО, Политика
Володин высказался о важности суверенитета для России

Володин: для России утрата суверенитета равносильна потере страны

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Для России быть суверенным государством не только очень важный вопрос: потеря суверенитета — это потеря страны, заявил председатель ГД Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24".
"Для нашей страны быть суверенным государством - это не просто крайне важно. Потеря суверенитета — это потеря страны. Есть маленькие государства, у них нет суверенитета, они руководствуются решениями других стран. Такое мы зачастую видим в Европе", - сказал Володин.
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Он добавил, что Европа потеряла свой суверенитет. Об этом этом можно говорить в связи с принятыми решениями США, которые абсолютно недружественные по отношению к странам Европы. Однако Евросоюз следует этим решениям, как итог: у ряда стран спад идет, причем гигантский - закрываются предприятия, граждане теряют работу, подчеркнул спикер.
"На территории этих стран стоят НАТОвские базы. Им диктуют решения, которые они должны принять - вот что значит потерять суверенитет", - сказал Володин.
По его словам, Россия - огромная страна, и для нее вопрос суверенитета - это "быть или не быть". Надо заботиться о безопасности государства, повышать качество жизни людей, развивать экономику, думать о технологическом суверенитете.
"Чтобы обеспечить суверенитет государства, надо добиться в различных сферах защиты его интересов. Часть законодательных решений, которые были приняты в этом году, мы посвятили именно защите суверенитета от вызовов, внешнего вмешательства в наши внутренние дела. Поддержка этих решений, законов была вообще единогласная", - отметил Володин.
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