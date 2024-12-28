Володин высказался о важности суверенитета для России
Володин: для России утрата суверенитета равносильна потере страны
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Для России быть суверенным государством не только очень важный вопрос: потеря суверенитета — это потеря страны, заявил председатель ГД Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24".
"Для нашей страны быть суверенным государством - это не просто крайне важно. Потеря суверенитета — это потеря страны. Есть маленькие государства, у них нет суверенитета, они руководствуются решениями других стран. Такое мы зачастую видим в Европе", - сказал Володин.
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Он добавил, что Европа потеряла свой суверенитет. Об этом этом можно говорить в связи с принятыми решениями США, которые абсолютно недружественные по отношению к странам Европы. Однако Евросоюз следует этим решениям, как итог: у ряда стран спад идет, причем гигантский - закрываются предприятия, граждане теряют работу, подчеркнул спикер.
"На территории этих стран стоят НАТОвские базы. Им диктуют решения, которые они должны принять - вот что значит потерять суверенитет", - сказал Володин.
По его словам, Россия - огромная страна, и для нее вопрос суверенитета - это "быть или не быть". Надо заботиться о безопасности государства, повышать качество жизни людей, развивать экономику, думать о технологическом суверенитете.
"Чтобы обеспечить суверенитет государства, надо добиться в различных сферах защиты его интересов. Часть законодательных решений, которые были приняты в этом году, мы посвятили именно защите суверенитета от вызовов, внешнего вмешательства в наши внутренние дела. Поддержка этих решений, законов была вообще единогласная", - отметил Володин.
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