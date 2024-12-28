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Слова американского сенатора о Путине вызвали недоумение в США - РИА Новости, 28.12.2024
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12:19 28.12.2024
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Слова американского сенатора о Путине вызвали недоумение в США
Слова американского сенатора о Путине вызвали недоумение в США - РИА Новости, 28.12.2024
Слова американского сенатора о Путине вызвали недоумение в США
Бывший американский разведчик Скотт Риттер осудил в соцсети X сенатора Тома Тиллиса за слова о президенте России Владимире Путине и его влиянии на Грузию. "Как... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:19:00+03:00
2024-12-28T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер осудил в соцсети X сенатора Тома Тиллиса за слова о президенте России Владимире Путине и его влиянии на Грузию. "Как свободные и справедливые выборы "подрывают волю граждан"? Ах, да... когда результат не соответствует американским интересам", — говорится в публикации. Так он отреагировал на пост Тиллиса, утверждающего, что "попытки" России взять под контроль Грузию вызывают серьезное опасение. Сенатор добавил, что Путин и лидер КНР Си Цзиньпин "пытаются распространить свое пагубное влияние" в разных странах. В республике больше месяца продолжались массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.
https://ria.ru/20241228/sholts-1991806892.html
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в мире, россия, владимир путин, грузия, скотт риттер, сша
В мире, Россия, Владимир Путин, Грузия, Скотт Риттер, США
Слова американского сенатора о Путине вызвали недоумение в США

Риттер осудил слова сенатора Тиллиса о пагубном влиянии Путина на другие страны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер осудил в соцсети X сенатора Тома Тиллиса за слова о президенте России Владимире Путине и его влиянии на Грузию.

"Как свободные и справедливые выборы "подрывают волю граждан"? Ах, да... когда результат не соответствует американским интересам", — говорится в публикации.
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Так он отреагировал на пост Тиллиса, утверждающего, что "попытки" России взять под контроль Грузию вызывают серьезное опасение. Сенатор добавил, что Путин и лидер КНР Си Цзиньпин "пытаются распространить свое пагубное влияние" в разных странах.

В республике больше месяца продолжались массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.
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В миреРоссияВладимир ПутинГрузияСкотт РиттерСША
 
 
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