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Слова американского сенатора о Путине вызвали недоумение в США

Слова американского сенатора о Путине вызвали недоумение в США - РИА Новости, 28.12.2024

Слова американского сенатора о Путине вызвали недоумение в США

Бывший американский разведчик Скотт Риттер осудил в соцсети X сенатора Тома Тиллиса за слова о президенте России Владимире Путине и его влиянии на Грузию. "Как... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер осудил в соцсети X сенатора Тома Тиллиса за слова о президенте России Владимире Путине и его влиянии на Грузию. "Как свободные и справедливые выборы "подрывают волю граждан"? Ах, да... когда результат не соответствует американским интересам", — говорится в публикации. Так он отреагировал на пост Тиллиса, утверждающего, что "попытки" России взять под контроль Грузию вызывают серьезное опасение. Сенатор добавил, что Путин и лидер КНР Си Цзиньпин "пытаются распространить свое пагубное влияние" в разных странах. В республике больше месяца продолжались массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.

https://ria.ru/20241228/sholts-1991806892.html

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в мире, россия, владимир путин, грузия, скотт риттер, сша