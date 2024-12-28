Слова американского сенатора о Путине вызвали недоумение в США
Риттер осудил слова сенатора Тиллиса о пагубном влиянии Путина на другие страны
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер осудил в соцсети X сенатора Тома Тиллиса за слова о президенте России Владимире Путине и его влиянии на Грузию.
"Как свободные и справедливые выборы "подрывают волю граждан"? Ах, да... когда результат не соответствует американским интересам", — говорится в публикации.
"Как свободные и справедливые выборы "подрывают волю граждан"? Ах, да... когда результат не соответствует американским интересам", — говорится в публикации.
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Так он отреагировал на пост Тиллиса, утверждающего, что "попытки" России взять под контроль Грузию вызывают серьезное опасение. Сенатор добавил, что Путин и лидер КНР Си Цзиньпин "пытаются распространить свое пагубное влияние" в разных странах.
В республике больше месяца продолжались массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.
В республике больше месяца продолжались массовые протесты, которые начались после выборов в парламент, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В высший законодательный орган также прошли четыре оппозиционные политсилы, но они заявили, что не признают итоги голосования, и призвали сторонников выходить на митинги.