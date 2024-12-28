https://ria.ru/20241228/pvo-1991826110.html

ПВО за сутки сбила 104 беспилотника

ПВО за сутки сбила 104 беспилотника - РИА Новости, 28.12.2024

ПВО за сутки сбила 104 беспилотника

Российские средства ПВО сбили за сутки три снаряда системы HIMARS, 104 беспилотника, в том числе 57 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:15:00+03:00

2024-12-28T12:15:00+03:00

2024-12-28T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за сутки три снаряда системы HIMARS, 104 беспилотника, в том числе 57 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 - вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники в 148 районах.

https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html

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безопасность, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины