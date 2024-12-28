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ПВО за сутки сбила 104 беспилотника - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 28.12.2024 (обновлено: 12:22 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/pvo-1991826110.html
ПВО за сутки сбила 104 беспилотника
ПВО за сутки сбила 104 беспилотника - РИА Новости, 28.12.2024
ПВО за сутки сбила 104 беспилотника
Российские средства ПВО сбили за сутки три снаряда системы HIMARS, 104 беспилотника, в том числе 57 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:15:00+03:00
2024-12-28T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за сутки три снаряда системы HIMARS, 104 беспилотника, в том числе 57 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 - вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники в 148 районах.
https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html
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безопасность, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ПВО за сутки сбила 104 беспилотника

ПВО за сутки сбила 104 беспилотника, 57 из них сбиты вне зоны спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за сутки три снаряда системы HIMARS, 104 беспилотника, в том числе 57 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 - вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники в 148 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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