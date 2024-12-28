https://ria.ru/20241228/pvo-1991826110.html
ПВО за сутки сбила 104 беспилотника
ПВО за сутки сбила 104 беспилотника - РИА Новости, 28.12.2024
ПВО за сутки сбила 104 беспилотника
Российские средства ПВО сбили за сутки три снаряда системы HIMARS, 104 беспилотника, в том числе 57 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:15:00+03:00
2024-12-28T12:15:00+03:00
2024-12-28T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за сутки три снаряда системы HIMARS, 104 беспилотника, в том числе 57 - вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 - вне зоны специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники в 148 районах.
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безопасность, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ПВО за сутки сбила 104 беспилотника
ПВО за сутки сбила 104 беспилотника, 57 из них сбиты вне зоны спецоперации