Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

Путин указом утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России
Украина
- усиление националистических формирований (в том числе на Украине) представляет серьезную экстремистскую угрозу:
- сопряженные с этим риски распространяются на соседние страны и регионы;
- украинские неонацисты укрепляют связи с международными террористическими организациями;
- недружественные страны используют украинский кризис для развязывания гибридных войн против России и разжигания агрессивных русофобских настроений в мире:
Одними из ключевых задач становятся ликвидация источника угроз экстремистского характера, исходящих с территории Украины, и предотвращение проникновения на российскую территорию представителей иностранных и международных экстремистских и неонацистских сообществ.
Мигранты
- Один из факторов экстремистских проявлений — ситуация в отдельных российских субъектах, связанная с противоправной деятельностью иностранцев;
- Прибывающие в Россию трудовые мигранты вовлекаются в деятельность экстремистских и террористических организаций, сами активно распространяют радикальные идеи и участвуют в несогласованных с властями публичных мероприятиях:
Основной задачей миграционной госполитики является принятие мер, направленных на прекращение приобретенного гражданства России вследствие совершения преступлений экстремистской направленности и террористического характера.
Привлечение несовершеннолетних
- Растет число случаев привлечения в экстремистские организации несовершеннолетних, поскольку они легче поддаются идеологическому и психологическому воздействию и при определенных обстоятельствах не подлежат уголовной ответственности:
Основными направлениями госполитики являются: проведение мероприятий, направленных на недопущение вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность путем воспитания в молодых людях гражданственности, патриотизма и нравственности, приобщения молодежи к занятиям творчеством, спортом, повышение роли семьи в предупреждении радикализации молодого поколения.
Фальсификация истории
- искажению истории, фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией;
- возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма и героизации нацистов.
НПО
Ожидаемые результаты реализации стратегии: нейтрализация деятельности иностранных и международных неправительственных организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.