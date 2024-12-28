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Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму - РИА Новости, 28.12.2024
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19:02 28.12.2024 (обновлено: 22:32 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/putin-1991917203.html
Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму
Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму - РИА Новости, 28.12.2024
Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму
Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T19:02:00+03:00
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владимир путин
россия
общество
ссср
украина
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.Документ содержит 72 пункта, которые поделены на восемь глав.УкраинаВ обновленной версии стратегии указывается, что:Серьезнейшие угрозы экстремистского характера исходят от широкого распространения идей неонацизма, усиления радикальных националистических вооруженных формирований (в том числе на Украине), поддерживаемых внешними силами, которые поощряют совершение на территории России преступных действий.Одними из ключевых задач становятся ликвидация источника угроз экстремистского характера, исходящих с территории Украины, и предотвращение проникновения на российскую территорию представителей иностранных и международных экстремистских и неонацистских сообществ.МигрантыОсновной задачей миграционной госполитики является принятие мер, направленных на прекращение приобретенного гражданства России вследствие совершения преступлений экстремистской направленности и террористического характера.Привлечение несовершеннолетнихОсновными направлениями госполитики являются: проведение мероприятий, направленных на недопущение вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность путем воспитания в молодых людях гражданственности, патриотизма и нравственности, приобщения молодежи к занятиям творчеством, спортом, повышение роли семьи в предупреждении радикализации молодого поколения.Фальсификация историиВнешнюю экстремистскую угрозу для России представляет политика некоторых стран по:НПОВ документе говорится, что деструктивная деятельность иностранных неправительственных организаций оказывает негативное влияние на ситуацию в России.Ожидаемые результаты реализации стратегии: нейтрализация деятельности иностранных и международных неправительственных организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.Предыдущая версия стратегии была утверждена в 2020 году и рассчитана до 2025-го. Новым указом она признается утратившей силу.
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владимир путин, россия, общество, ссср, украина
Владимир Путин, Россия, Общество, СССР, Украина
Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

Путин указом утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ содержит 72 пункта, которые поделены на восемь глав.
Главное управление МВД России по городу Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
МВД возбудило 61 уголовное дело об экстремизме и терроризме
2 декабря, 19:10

Украина

В обновленной версии стратегии указывается, что:
  • усиление националистических формирований (в том числе на Украине) представляет серьезную экстремистскую угрозу:
«
Серьезнейшие угрозы экстремистского характера исходят от широкого распространения идей неонацизма, усиления радикальных националистических вооруженных формирований (в том числе на Украине), поддерживаемых внешними силами, которые поощряют совершение на территории России преступных действий.
  • сопряженные с этим риски распространяются на соседние страны и регионы;
  • украинские неонацисты укрепляют связи с международными террористическими организациями;
  • недружественные страны используют украинский кризис для развязывания гибридных войн против России и разжигания агрессивных русофобских настроений в мире:
«

Одними из ключевых задач становятся ликвидация источника угроз экстремистского характера, исходящих с территории Украины, и предотвращение проникновения на российскую территорию представителей иностранных и международных экстремистских и неонацистских сообществ.

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Мигранты

  • Один из факторов экстремистских проявлений — ситуация в отдельных российских субъектах, связанная с противоправной деятельностью иностранцев;
  • Прибывающие в Россию трудовые мигранты вовлекаются в деятельность экстремистских и террористических организаций, сами активно распространяют радикальные идеи и участвуют в несогласованных с властями публичных мероприятиях:
«

Основной задачей миграционной госполитики является принятие мер, направленных на прекращение приобретенного гражданства России вследствие совершения преступлений экстремистской направленности и террористического характера.

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Привлечение несовершеннолетних

  • Растет число случаев привлечения в экстремистские организации несовершеннолетних, поскольку они легче поддаются идеологическому и психологическому воздействию и при определенных обстоятельствах не подлежат уголовной ответственности:
«

Основными направлениями госполитики являются: проведение мероприятий, направленных на недопущение вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность путем воспитания в молодых людях гражданственности, патриотизма и нравственности, приобщения молодежи к занятиям творчеством, спортом, повышение роли семьи в предупреждении радикализации молодого поколения.

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Фальсификация истории

Внешнюю экстремистскую угрозу для России представляет политика некоторых стран по:
  • искажению истории, фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией;
  • возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма и героизации нацистов.
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НПО

В документе говорится, что деструктивная деятельность иностранных неправительственных организаций оказывает негативное влияние на ситуацию в России.
«

Ожидаемые результаты реализации стратегии: нейтрализация деятельности иностранных и международных неправительственных организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Предыдущая версия стратегии была утверждена в 2020 году и рассчитана до 2025-го. Новым указом она признается утратившей силу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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