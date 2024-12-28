https://ria.ru/20241228/putin-1991917203.html

Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму - РИА Новости, 28.12.2024

Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T19:02:00+03:00

2024-12-28T19:02:00+03:00

2024-12-28T22:32:00+03:00

владимир путин

россия

общество

ссср

украина

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.Документ содержит 72 пункта, которые поделены на восемь глав.УкраинаВ обновленной версии стратегии указывается, что:Серьезнейшие угрозы экстремистского характера исходят от широкого распространения идей неонацизма, усиления радикальных националистических вооруженных формирований (в том числе на Украине), поддерживаемых внешними силами, которые поощряют совершение на территории России преступных действий.Одними из ключевых задач становятся ликвидация источника угроз экстремистского характера, исходящих с территории Украины, и предотвращение проникновения на российскую территорию представителей иностранных и международных экстремистских и неонацистских сообществ.МигрантыОсновной задачей миграционной госполитики является принятие мер, направленных на прекращение приобретенного гражданства России вследствие совершения преступлений экстремистской направленности и террористического характера.Привлечение несовершеннолетнихОсновными направлениями госполитики являются: проведение мероприятий, направленных на недопущение вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность путем воспитания в молодых людях гражданственности, патриотизма и нравственности, приобщения молодежи к занятиям творчеством, спортом, повышение роли семьи в предупреждении радикализации молодого поколения.Фальсификация историиВнешнюю экстремистскую угрозу для России представляет политика некоторых стран по:НПОВ документе говорится, что деструктивная деятельность иностранных неправительственных организаций оказывает негативное влияние на ситуацию в России.Ожидаемые результаты реализации стратегии: нейтрализация деятельности иностранных и международных неправительственных организаций, включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.Предыдущая версия стратегии была утверждена в 2020 году и рассчитана до 2025-го. Новым указом она признается утратившей силу.

https://ria.ru/20241202/ekstremizm-1986947091.html

https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html

https://ria.ru/20241014/migranty-1977843385.html

https://ria.ru/20241216/svo-1989410045.html

https://ria.ru/20241019/vulin-1978887794.html

https://ria.ru/20241228/2024-1991742880.html

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владимир путин, россия, общество, ссср, украина