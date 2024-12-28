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Путин подписал закон о противодействии анонимным обращениям в органы власти - РИА Новости, 28.12.2024
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14:51 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/putin-1991870045.html
Путин подписал закон о противодействии анонимным обращениям в органы власти
Путин подписал закон о противодействии анонимным обращениям в органы власти - РИА Новости, 28.12.2024
Путин подписал закон о противодействии анонимным обращениям в органы власти
Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии спам-рассылке, в том числе анонимным обращениям, в органы власти всех уровней, соответствующий... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:51:00+03:00
2024-12-28T14:51:00+03:00
общество
россия
владимир путин
ольга тимофеева (депутат гд)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии спам-рассылке, в том числе анонимным обращениям, в органы власти всех уровней, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом уточняется понятие "обращение гражданина" - направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной или электронной форме с использованием федеральной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" или другой информационной системы госоргана или органа местного самоуправления либо официального сайта госоргана или органа местного самоуправления в интернете, обеспечивающих идентификацию граждан, предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления. Как комментировала инициативу председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева, законом вводятся "заслон анонимкам при обращениях в электронной форме" и обязательная идентификация через "Госуслуги" или через собственную систему идентификации органа власти, если она есть.
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общество, россия, владимир путин, ольга тимофеева (депутат гд), госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Ольга Тимофеева (депутат ГД), Госдума РФ

Путин подписал закон о противодействии анонимным обращениям в органы власти

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии спам-рассылке, в том числе анонимным обращениям, в органы власти всех уровней, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом уточняется понятие "обращение гражданина" - направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной или электронной форме с использованием федеральной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" или другой информационной системы госоргана или органа местного самоуправления либо официального сайта госоргана или органа местного самоуправления в интернете, обеспечивающих идентификацию граждан, предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления.
Как комментировала инициативу председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева, законом вводятся "заслон анонимкам при обращениях в электронной форме" и обязательная идентификация через "Госуслуги" или через собственную систему идентификации органа власти, если она есть.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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