https://ria.ru/20241228/putin-1991833824.html
Для добровольцев ввели уголовное наказание за преступления против службы
Для добровольцев ввели уголовное наказание за преступления против службы - РИА Новости, 28.12.2024
Для добровольцев ввели уголовное наказание за преступления против службы
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым на добровольцев распространяется уголовная ответственность за совершенные преступления против военной... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:50:00+03:00
2024-12-28T12:50:00+03:00
2024-12-28T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым на добровольцев распространяется уголовная ответственность за совершенные преступления против военной службы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, такими преступлениями являются, в частности, неисполнение приказа, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, дезертирство, уничтожение или повреждение военного имущества, добровольная сдача в плен и другие. Устанавливается, что под начальником добровольческого формирования следует понимать лицо, наделенное организационно-распорядительными функциями в отношении указанного гражданина, а под прохождением военной службы (исполнением обязанностей военной службы) понимается исполнение указанным гражданином обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.
https://ria.ru/20241228/putin-1991810157.html
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Для добровольцев ввели уголовное наказание за преступления против службы
Путин ввел уголовное наказание для добровольцев за преступления против службы