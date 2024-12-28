https://ria.ru/20241228/putin-1991833824.html

Для добровольцев ввели уголовное наказание за преступления против службы

Для добровольцев ввели уголовное наказание за преступления против службы - РИА Новости, 28.12.2024

Для добровольцев ввели уголовное наказание за преступления против службы

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым на добровольцев распространяется уголовная ответственность за совершенные преступления против военной... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:50:00+03:00

2024-12-28T12:50:00+03:00

2024-12-28T12:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bde8c25c0e2855086c7adf535252cc9b.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым на добровольцев распространяется уголовная ответственность за совершенные преступления против военной службы, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, такими преступлениями являются, в частности, неисполнение приказа, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, дезертирство, уничтожение или повреждение военного имущества, добровольная сдача в плен и другие. Устанавливается, что под начальником добровольческого формирования следует понимать лицо, наделенное организационно-распорядительными функциями в отношении указанного гражданина, а под прохождением военной службы (исполнением обязанностей военной службы) понимается исполнение указанным гражданином обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

https://ria.ru/20241228/putin-1991810157.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество