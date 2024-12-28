https://ria.ru/20241228/putin-1991832028.html
Песков рассказал, как Путин празднует Новый год
Песков рассказал, как Путин празднует Новый год - РИА Новости, 28.12.2024
Песков рассказал, как Путин празднует Новый год
Президент России Владимир Путин, как правило, отмечает Новый год дома, если не едет куда-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:40:00+03:00
2024-12-28T12:40:00+03:00
2024-12-28T12:40:00+03:00
политика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, как правило, отмечает Новый год дома, если не едет куда-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен. А так елка, да, традиционно стоит в кабинете", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как отметит Новый год Путин, и стоит ли в кабинете президента елка.
https://ria.ru/20241224/putin-1991042491.html
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политика, россия, дмитрий песков, новый год, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Новый год, Владимир Путин
Песков рассказал, как Путин празднует Новый год
Песков заявил, что Путин, как правило, отмечает Новый год дома