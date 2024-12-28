https://ria.ru/20241228/putin-1991832028.html

Песков рассказал, как Путин празднует Новый год

Песков рассказал, как Путин празднует Новый год - РИА Новости, 28.12.2024

Песков рассказал, как Путин празднует Новый год

Президент России Владимир Путин, как правило, отмечает Новый год дома, если не едет куда-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:40:00+03:00

2024-12-28T12:40:00+03:00

2024-12-28T12:40:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

новый год

владимир путин

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, как правило, отмечает Новый год дома, если не едет куда-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен. А так елка, да, традиционно стоит в кабинете", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как отметит Новый год Путин, и стоит ли в кабинете президента елка.

https://ria.ru/20241224/putin-1991042491.html

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политика, россия, дмитрий песков, новый год, владимир путин