https://ria.ru/20241228/putin-1991831750.html
Путин может провести международный телефонный разговор
Путин может провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 28.12.2024
Путин может провести международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в субботу может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:38:00+03:00
2024-12-28T12:38:00+03:00
2024-12-28T12:39:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле, мы не исключаем международного телефонного разговора. Будем вас информировать, если он состоится", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241228/putin-1991830738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин может провести международный телефонный разговор
Песков: Путин в субботу может провести международный телефонный разговор