https://ria.ru/20241228/putin-1991831750.html

Путин может провести международный телефонный разговор

Путин может провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 28.12.2024

Путин может провести международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в субботу может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:38:00+03:00

2024-12-28T12:38:00+03:00

2024-12-28T12:39:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле, мы не исключаем международного телефонного разговора. Будем вас информировать, если он состоится", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241228/putin-1991830738.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков