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Путина поддерживают большинство россиян, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.12.2024
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12:35 28.12.2024 (обновлено: 12:45 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/putin-1991831030.html
Путина поддерживают большинство россиян, заявили в Кремле
Путина поддерживают большинство россиян, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.12.2024
Путина поддерживают большинство россиян, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин пользуется доверием и поддержкой подавляющего большинства населения РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:35:00+03:00
2024-12-28T12:45:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
вциом
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пользуется доверием и поддержкой подавляющего большинства населения РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В пятницу ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому 79,7% россиян доверяют Путину, а 76,8% респондентов одобряют работу президента."Вы знаете, те данные, которые дают социологи во время опросов, они подвержены таким незначительным колебаниям и в минус, и в плюс еженедельно. Это абсолютно нормальный процесс. Зачастую это связано, скажет так, с активной публичной частью рабочего графика президента или с менее активной публичной частью. Конечно, прошлая неделя была чрезвычайно активной, чрезвычайно насыщенной новостями. Это все находит свое отражение в результатах работы социологов. Но колебания колебаниями, но очевидным остается один факт: действительно, президент Путин пользуется доверием и поддержкой подавляющего большинства населения нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о результатах опроса ВЦИОМ о доверии и уровне одобрения работой президента РФ.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, вциом, общество
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВЦИОМ, Общество
Путина поддерживают большинство россиян, заявили в Кремле

Песков: Путин пользуется доверием и поддержкой большинства населения России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пользуется доверием и поддержкой подавляющего большинства населения РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому 79,7% россиян доверяют Путину, а 76,8% респондентов одобряют работу президента.
"Вы знаете, те данные, которые дают социологи во время опросов, они подвержены таким незначительным колебаниям и в минус, и в плюс еженедельно. Это абсолютно нормальный процесс. Зачастую это связано, скажет так, с активной публичной частью рабочего графика президента или с менее активной публичной частью. Конечно, прошлая неделя была чрезвычайно активной, чрезвычайно насыщенной новостями. Это все находит свое отражение в результатах работы социологов. Но колебания колебаниями, но очевидным остается один факт: действительно, президент Путин пользуется доверием и поддержкой подавляющего большинства населения нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о результатах опроса ВЦИОМ о доверии и уровне одобрения работой президента РФ.
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РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВЦИОМОбщество
 
 
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