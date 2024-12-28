https://ria.ru/20241228/putin-1991830738.html

Песков ответил на вопрос о планах по контактам Путина и Шольца

Песков ответил на вопрос о планах по контактам Путина и Шольца - РИА Новости, 28.12.2024

Песков ответил на вопрос о планах по контактам Путина и Шольца

Планов по контактам президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:34:00+03:00

2024-12-28T12:34:00+03:00

2024-12-28T12:36:00+03:00

владимир путин

россия

политика

германия

берлин (город)

олаф шольц

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Планов по контактам президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в пятницу Шольц в интервью порталу T-Online заявил, что провёл бы еще один разговор с Путиным."Нет, никаких планов нет. Ни первого, ни второго, ни третьего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопросы о том, ведется ли подготовка к разговору Шольца и Путина, были ли какие-то сигналы от берлинской стороны и планируются ли в праздники какие-то переговоры по украинскому урегулированию.Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.

https://ria.ru/20241228/sholts-1991806892.html

россия

германия

берлин (город)

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владимир путин, россия, политика, германия, берлин (город), олаф шольц, дмитрий песков