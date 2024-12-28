https://ria.ru/20241228/putin-1991830648.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 28.12.2024

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в субботу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:33:00+03:00

2024-12-28T12:33:00+03:00

2024-12-28T12:37:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В середине дня у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.По словам пресс-секретаря президента России, остальные встречи Путина будут носить закрытый характер.

https://ria.ru/20241226/putin-1991565307.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин