https://ria.ru/20241228/putin-1991830648.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 28.12.2024
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в субботу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:33:00+03:00
2024-12-28T12:33:00+03:00
2024-12-28T12:37:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В середине дня у Путина запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.По словам пресс-секретаря президента России, остальные встречи Путина будут носить закрытый характер.
https://ria.ru/20241226/putin-1991565307.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин в субботу проведет совещание с постоянными членами Совбеза