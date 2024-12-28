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Путин отменил преференции иностранным носителям русского языка - РИА Новости, 28.12.2024
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12:07 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/putin-1991824060.html
Путин отменил преференции иностранным носителям русского языка
Путин отменил преференции иностранным носителям русского языка - РИА Новости, 28.12.2024
Путин отменил преференции иностранным носителям русского языка
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий преференции для иностранных граждан, признанных носителями русского языка, соответствующий документ... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:07:00+03:00
2024-12-28T12:07:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий преференции для иностранных граждан, признанных носителями русского языка, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее данное основание служило причиной для выдачи подобным гражданам виз на временное проживание и видов на жительства. Предусматривается, что иностранный гражданин сможет подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ также таким документом, как решение о признании носителем русского языка, принятым до 26 октября 2023 года комиссией МВД России или его территориального органа по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка. Законом также предусматривается, что право временного пребывания в срок на 90 дней предусмотрено для лиц, гражданство которых прекращено в случае добровольного волеизъявления или по иным основаниям, предусмотренным международным договором РФ, предоставляющим возможность сохранить или изменить гражданство. Кроме этого, уточняются ограничительные меры в отношении контролируемого лица, в отношении которого введен режим миграционной высылки. Новый закон запрещает подобным лицам регистрировать юрлица или регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отменил преференции иностранным носителям русского языка

Путин отменил преференции для иностранцев, признанных носителями русского языка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий преференции для иностранных граждан, признанных носителями русского языка, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее данное основание служило причиной для выдачи подобным гражданам виз на временное проживание и видов на жительства.
Предусматривается, что иностранный гражданин сможет подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ также таким документом, как решение о признании носителем русского языка, принятым до 26 октября 2023 года комиссией МВД России или его территориального органа по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.
Законом также предусматривается, что право временного пребывания в срок на 90 дней предусмотрено для лиц, гражданство которых прекращено в случае добровольного волеизъявления или по иным основаниям, предусмотренным международным договором РФ, предоставляющим возможность сохранить или изменить гражданство.
Кроме этого, уточняются ограничительные меры в отношении контролируемого лица, в отношении которого введен режим миграционной высылки. Новый закон запрещает подобным лицам регистрировать юрлица или регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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