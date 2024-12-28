https://ria.ru/20241228/putin-1991811028.html
Путин подписал закон об уголовной ответственности за продажу вейпов детям
Путин подписал закон об уголовной ответственности за продажу вейпов детям - РИА Новости, 28.12.2024
Путин подписал закон об уголовной ответственности за продажу вейпов детям
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в российском законодательстве уголовную ответственность за повторную продажу алкоголя, табака и... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:26:00+03:00
2024-12-28T11:26:00+03:00
2024-12-28T11:27:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в российском законодательстве уголовную ответственность за повторную продажу алкоголя, табака и никотинсодержащей продукции детям, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Законом устанавливается, что за неоднократную продажу несовершеннолетним алкоголя, табака, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства предусматривается штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев, либо исправительные работы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
https://ria.ru/20241228/zakon-1991810863.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об уголовной ответственности за продажу вейпов детям
Путин подписал закон об уголовном наказании за повторную продажу вейпов детям