Путин подписал закон о наказании иностранцев за помощь противникам России
Путин подписал закон о наказании иностранцев за помощь, направленную против РФ
Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранец может быть приговорен на срок до 15 лет за оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом вводится уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 15 лет за оказание иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России. Новой статьей УК определяется, что оказание находящимися на территории России иностранным гражданином или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
Согласно закону, от наказания за помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ, могут освободить, если лицо своевременно способствовало предотвращению ущерба интересам России.
Сотрудничество иностранцев, находящихся в РФ, с представителем других стран против безопасности России предлагается наказывать сроком до 8 лет лишения свободы.
При этом под переходом на сторону противника в УК РФ предлагается понимать добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации.
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8 августа, 15:19