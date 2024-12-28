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Путин подписал закон о наказании иностранцев за помощь противникам России - РИА Новости, 28.12.2024
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11:25 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/putin-1991810567.html
Путин подписал закон о наказании иностранцев за помощь противникам России
Путин подписал закон о наказании иностранцев за помощь противникам России - РИА Новости, 28.12.2024
Путин подписал закон о наказании иностранцев за помощь противникам России
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранец может быть приговорен на срок до 15 лет за оказание помощи противнику в... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:25:00+03:00
2024-12-28T11:25:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранец может быть приговорен на срок до 15 лет за оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вводится уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 15 лет за оказание иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России. Новой статьей УК определяется, что оказание находящимися на территории России иностранным гражданином или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. Согласно закону, от наказания за помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ, могут освободить, если лицо своевременно способствовало предотвращению ущерба интересам России. Сотрудничество иностранцев, находящихся в РФ, с представителем других стран против безопасности России предлагается наказывать сроком до 8 лет лишения свободы. При этом под переходом на сторону противника в УК РФ предлагается понимать добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о наказании иностранцев за помощь противникам России

Путин подписал закон о наказании иностранцев за помощь, направленную против РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранец может быть приговорен на срок до 15 лет за оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом вводится уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 15 лет за оказание иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России. Новой статьей УК определяется, что оказание находящимися на территории России иностранным гражданином или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
Согласно закону, от наказания за помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ, могут освободить, если лицо своевременно способствовало предотвращению ущерба интересам России.
Сотрудничество иностранцев, находящихся в РФ, с представителем других стран против безопасности России предлагается наказывать сроком до 8 лет лишения свободы.
При этом под переходом на сторону противника в УК РФ предлагается понимать добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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