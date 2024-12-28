Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об ужесточении наказания за участие в мятеже - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 28.12.2024 (обновлено: 11:54 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/putin-1991810157.html
Путин подписал закон об ужесточении наказания за участие в мятеже
Путин подписал закон об ужесточении наказания за участие в мятеже - РИА Новости, 28.12.2024
Путин подписал закон об ужесточении наказания за участие в мятеже
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:21:00+03:00
2024-12-28T11:54:00+03:00
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990175562_0:124:3155:1899_1920x0_80_0_0_8b24e3653c90f0ae9768f5880277d784.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вносятся изменения в УК РФ, согласно которым организация вооруженного мятежа или руководство им в целях насильственного изменения конституционного строя РФ повлекут за собой уголовное наказание в виде лишения свобода на срок от 15 до 20 лет (прежде от 12 до 20 лет) с ограничением свободы на срок до двух лет. Участие в таком мятеже может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, ранее аналогичное наказание предполагалось в УК РФ за "активное участие" в вооруженном мятеже. Закон предполагает выделение нового состава в соответствующей статье УК РФ. Если организация вооруженного мятежа или участие в нём повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, то это деяние будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, или в размере дохода осужденного за период от 2 до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, или пожизненным лишением свободы.
https://ria.ru/20241228/putin-1991808650.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990175562_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_233cf41ae8d837a9322e8e3020f16110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин подписал закон об ужесточении наказания за участие в мятеже

Путин подписал закон о пожизненном заключении за участие в вооруженном мятеже

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом вносятся изменения в УК РФ, согласно которым организация вооруженного мятежа или руководство им в целях насильственного изменения конституционного строя РФ повлекут за собой уголовное наказание в виде лишения свобода на срок от 15 до 20 лет (прежде от 12 до 20 лет) с ограничением свободы на срок до двух лет. Участие в таком мятеже может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, ранее аналогичное наказание предполагалось в УК РФ за "активное участие" в вооруженном мятеже.
Закон предполагает выделение нового состава в соответствующей статье УК РФ. Если организация вооруженного мятежа или участие в нём повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, то это деяние будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, или в размере дохода осужденного за период от 2 до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, или пожизненным лишением свободы.
Вид на Спасо-Яковлевский монастырь в Ростове Великом - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Путин подписал закон о переименовании Ростова
Вчера, 11:10
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала