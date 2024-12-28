Путин подписал закон об ужесточении наказания за участие в мятеже
Путин подписал закон о пожизненном заключении за участие в вооруженном мятеже
Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом вносятся изменения в УК РФ, согласно которым организация вооруженного мятежа или руководство им в целях насильственного изменения конституционного строя РФ повлекут за собой уголовное наказание в виде лишения свобода на срок от 15 до 20 лет (прежде от 12 до 20 лет) с ограничением свободы на срок до двух лет. Участие в таком мятеже может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, ранее аналогичное наказание предполагалось в УК РФ за "активное участие" в вооруженном мятеже.
Закон предполагает выделение нового состава в соответствующей статье УК РФ. Если организация вооруженного мятежа или участие в нём повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, то это деяние будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, или в размере дохода осужденного за период от 2 до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, или пожизненным лишением свободы.
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