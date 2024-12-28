https://ria.ru/20241228/putin-1991808650.html

Путин подписал закон о переименовании Ростова

Путин подписал закон о переименовании Ростова - РИА Новости, 28.12.2024

Путин подписал закон о переименовании Ростова

Город Ростов в Ярославской области официально стал Ростовом Великим, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным и размещенного на сайте... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T11:10:00+03:00

2024-12-28T11:10:00+03:00

2024-12-28T12:13:00+03:00

общество

ростов

россия

ярославская область

владимир путин

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Город Ростов в Ярославской области официально стал Ростовом Великим, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным и размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий", — говорится в документе.Как пояснялось в отзыве правительства, дополнение названия Ростова словом "Великий" позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование и будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.Ростов Великий — один из древнейших городов Руси. Впервые он упоминается в "Повести временных лет" под 862 годом. Хотя археологического подтверждения этой летописной даты нет, но именно с нее ведется официальное исчисление возраста Ростова.Как подчеркивала городская администрация, современный Ростов — развивающийся туристический центр. Город расположен на федеральной трассе Москва — Ярославль — Архангельск — Холмогоры и на железнодорожной магистрали Москва — Владивосток. Расстояние от Москвы составляет 200 километров, от Ярославля — 60 километров. В Ростове Великом проживают более 32 тысяч человек.

https://ria.ru/20231012/pereimenovanie-1902219056.html

ростов

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ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ростов, россия, ярославская область, владимир путин