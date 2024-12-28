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Путин подписал закон о переименовании Ростова - РИА Новости, 28.12.2024
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11:10 28.12.2024 (обновлено: 12:13 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/putin-1991808650.html
Путин подписал закон о переименовании Ростова
Путин подписал закон о переименовании Ростова - РИА Новости, 28.12.2024
Путин подписал закон о переименовании Ростова
Город Ростов в Ярославской области официально стал Ростовом Великим, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным и размещенного на сайте... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:10:00+03:00
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общество
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ярославская область
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Город Ростов в Ярославской области официально стал Ростовом Великим, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным и размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. &quot;Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий&quot;, — говорится в документе.Как пояснялось в отзыве правительства, дополнение названия Ростова словом "Великий" позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование и будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.Ростов Великий — один из древнейших городов Руси. Впервые он упоминается в "Повести временных лет" под 862 годом. Хотя археологического подтверждения этой летописной даты нет, но именно с нее ведется официальное исчисление возраста Ростова.Как подчеркивала городская администрация, современный Ростов — развивающийся туристический центр. Город расположен на федеральной трассе Москва — Ярославль — Архангельск — Холмогоры и на железнодорожной магистрали Москва — Владивосток. Расстояние от Москвы составляет 200 километров, от Ярославля — 60 километров. В Ростове Великом проживают более 32 тысяч человек.
https://ria.ru/20231012/pereimenovanie-1902219056.html
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общество, ростов, россия, ярославская область, владимир путин
Общество, Ростов, Россия, Ярославская область, Владимир Путин
Путин подписал закон о переименовании Ростова

Путин утвердил переименование ярославского Ростова в Ростов Великий

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВид на Спасо-Яковлевский монастырь в Ростове Великом
Вид на Спасо-Яковлевский монастырь в Ростове Великом - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Вид на Спасо-Яковлевский монастырь в Ростове Великом. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Город Ростов в Ярославской области официально стал Ростовом Великим, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным и размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий", — говорится в документе.

Как пояснялось в отзыве правительства, дополнение названия Ростова словом "Великий" позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование и будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.
Ростов Великий — один из древнейших городов Руси. Впервые он упоминается в "Повести временных лет" под 862 годом. Хотя археологического подтверждения этой летописной даты нет, но именно с нее ведется официальное исчисление возраста Ростова.
Как подчеркивала городская администрация, современный Ростов — развивающийся туристический центр. Город расположен на федеральной трассе Москва — Ярославль — Архангельск — Холмогоры и на железнодорожной магистрали Москва — Владивосток. Расстояние от Москвы составляет 200 километров, от Ярославля — 60 километров. В Ростове Великом проживают более 32 тысяч человек.
Вид на Ростов Великий - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
За переименование Ростова в Ростов Великий выступили 58% жителей
12 октября 2023, 12:18
 
ОбществоРостовРоссияЯрославская областьВладимир Путин
 
 
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