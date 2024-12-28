Путин подписал закон о переименовании Ростова
Путин утвердил переименование ярославского Ростова в Ростов Великий
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВид на Спасо-Яковлевский монастырь в Ростове Великом
Вид на Спасо-Яковлевский монастырь в Ростове Великом. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Город Ростов в Ярославской области официально стал Ростовом Великим, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным и размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий", — говорится в документе.
Как пояснялось в отзыве правительства, дополнение названия Ростова словом "Великий" позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование и будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.
Ростов Великий — один из древнейших городов Руси. Впервые он упоминается в "Повести временных лет" под 862 годом. Хотя археологического подтверждения этой летописной даты нет, но именно с нее ведется официальное исчисление возраста Ростова.
Как подчеркивала городская администрация, современный Ростов — развивающийся туристический центр. Город расположен на федеральной трассе Москва — Ярославль — Архангельск — Холмогоры и на железнодорожной магистрали Москва — Владивосток. Расстояние от Москвы составляет 200 километров, от Ярославля — 60 километров. В Ростове Великом проживают более 32 тысяч человек.
За переименование Ростова в Ростов Великий выступили 58% жителей
12 октября 2023, 12:18