https://ria.ru/20241228/prizyv-1991874339.html

В России завершился осенний призыв

В России завершился осенний призыв - РИА Новости, 28.12.2024

В России завершился осенний призыв

Осенний призыв 2024 года завершён, в войска направлены 133 тысячи человек, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T15:08:00+03:00

2024-12-28T15:08:00+03:00

2024-12-28T15:10:00+03:00

безопасность

россия

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запорожская область

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Осенний призыв 2024 года завершён, в войска направлены 133 тысячи человек, сообщили в Минобороны России. "Осенний 2024 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2024 г. №822 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 133 тысячи человек", - говорится в сообщении. В МО РФ напомнили, что призывные комиссии начали работу 1 октября, а отправки призывников со сборных пунктов субъектов РФ в войска начались 15 октября. Призыв проходил на всей территории России. Как и раньше, у призывников было право выбора службы в различных видах и родах войск с учетом их здоровья и результатов отбора. Все они на сборных пунктах были обеспечены установленными нормами довольствия, подчеркнули в Минобороны. "В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации - это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области - или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись", - отметили в ведомстве. Ранее отправленные в войска призывники, уже выслужившие свои сроки, своевременно уволены и направлены к местам проживания, добавили в МО РФ. Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 11 рейсов самолетов авиации ВС РФ, 178 рейсов гражданской авиации, 16 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей. Большинство новобранцев зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В научные и научно-производственные подразделения было направлено 578 человек, а в спортивные роты - 200 членов сборной России по олимпийским видам спорта.

https://ria.ru/20241227/vpk-1991552767.html

https://ria.ru/20241001/prizyv-1975476922.html

https://ria.ru/20240727/mobilizatsiya-1962317075.html

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безопасность, россия, луганская народная республика, запорожская область