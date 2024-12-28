https://ria.ru/20241228/prigovor-1991809445.html

Жительнице Орловской области вынесли приговор за удар младенцу по голове

Жительнице Орловской области вынесли приговор за удар младенцу по голове - РИА Новости, 28.12.2024

Жительнице Орловской области вынесли приговор за удар младенцу по голове

Жительница Мценска Орловской области приговорена к 4,5 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью маленькому правнуку сестры, которого она... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T11:17:00+03:00

2024-12-28T11:17:00+03:00

2024-12-28T11:17:00+03:00

происшествия

мценск

россия

орловская область

нападение в краснодарской школе

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Жительница Мценска Орловской области приговорена к 4,5 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью маленькому правнуку сестры, которого она ударила головой о табурет, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. В декабре 2023 года суд заключил фигурантку под стражу за причинение вреда здоровью четырехмесячному правнуку сестры, которого она в нетрезвом состоянии ударила по голове, из-за чего ребенок попал в больницу. "Следствием и судом установлено, что в декабре 2023 года подсудимая находилась в состоянии алкогольного опьянения в помещении одного из домов и поссорилась со своей родной сестрой. В ходе ссоры женщина ударила малолетнего правнука её сестры головой о деревянный табурет и о пол, причинив тяжкий вред его здоровью", – говорится в сообщении. Отмечается, что суд признал жительницу города Мценска виновной в совершении преступления по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). "Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительном учреждении общего режима", – добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240923/izbienie-1974323606.html

https://ria.ru/20240122/mat-1922813316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мценск, россия, орловская область, нападение в краснодарской школе