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Жительнице Орловской области вынесли приговор за удар младенцу по голове - РИА Новости, 28.12.2024
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11:17 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/prigovor-1991809445.html
Жительнице Орловской области вынесли приговор за удар младенцу по голове
Жительнице Орловской области вынесли приговор за удар младенцу по голове - РИА Новости, 28.12.2024
Жительнице Орловской области вынесли приговор за удар младенцу по голове
Жительница Мценска Орловской области приговорена к 4,5 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью маленькому правнуку сестры, которого она... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:17:00+03:00
2024-12-28T11:17:00+03:00
происшествия
мценск
россия
орловская область
нападение в краснодарской школе
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Жительница Мценска Орловской области приговорена к 4,5 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью маленькому правнуку сестры, которого она ударила головой о табурет, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. В декабре 2023 года суд заключил фигурантку под стражу за причинение вреда здоровью четырехмесячному правнуку сестры, которого она в нетрезвом состоянии ударила по голове, из-за чего ребенок попал в больницу. "Следствием и судом установлено, что в декабре 2023 года подсудимая находилась в состоянии алкогольного опьянения в помещении одного из домов и поссорилась со своей родной сестрой. В ходе ссоры женщина ударила малолетнего правнука её сестры головой о деревянный табурет и о пол, причинив тяжкий вред его здоровью", – говорится в сообщении. Отмечается, что суд признал жительницу города Мценска виновной в совершении преступления по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). "Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительном учреждении общего режима", – добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240923/izbienie-1974323606.html
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происшествия, мценск, россия, орловская область, нападение в краснодарской школе
Происшествия, Мценск, Россия, Орловская область, Нападение в краснодарской школе
Жительнице Орловской области вынесли приговор за удар младенцу по голове

Жительнице Мценска дали 4,5 года колонии за удар младенца головой о табурет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини правосудия Фемиды
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Жительница Мценска Орловской области приговорена к 4,5 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью маленькому правнуку сестры, которого она ударила головой о табурет, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
В декабре 2023 года суд заключил фигурантку под стражу за причинение вреда здоровью четырехмесячному правнуку сестры, которого она в нетрезвом состоянии ударила по голове, из-за чего ребенок попал в больницу.
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"Следствием и судом установлено, что в декабре 2023 года подсудимая находилась в состоянии алкогольного опьянения в помещении одного из домов и поссорилась со своей родной сестрой. В ходе ссоры женщина ударила малолетнего правнука её сестры головой о деревянный табурет и о пол, причинив тяжкий вред его здоровью", – говорится в сообщении.
Отмечается, что суд признал жительницу города Мценска виновной в совершении преступления по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительном учреждении общего режима", – добавляется в сообщении.
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