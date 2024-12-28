https://ria.ru/20241228/pridnestrove-1991915884.html

В Приднестровье обвинили Молдавию в газовом кризисе

В Приднестровье обвинили Молдавию в газовом кризисе - РИА Новости, 28.12.2024

В Приднестровье обвинили Молдавию в газовом кризисе

Власти Молдавии полностью несут ответственность за газовый кризис, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T18:53:00+03:00

2024-12-28T18:53:00+03:00

2024-12-28T18:53:00+03:00

экономика

молдавия

россия

москва

газпром

молдовагаз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Власти Молдавии полностью несут ответственность за газовый кризис, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее в субботу российская компания "Газпром" сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращения поставок российского газа. "Власти Молдовы несут полностью ответственность за газовый кризис. Они сознательно сорвали переговоры с Россией и поставки газа. Приднестровью придётся задействовать свои особые отношения с Москвой для обеспечения газом ПМР", - сказал Сафонов. Депутат ПМР обратил внимание на то, что российская сторона не отождествляет долг Молдавии с Приднестровьем. По его словам, сейчас многое будет зависеть от поведения управляемых Западом и Румынией властей Молдавии. "Переговоры сознательно сорвали власти Молдовы, которые, во-первых, отказались просить Россию и Украину продолжать транзит газа, а, во-вторых, заявили, будто должны за много лет только 8,6 миллионов долларов российской стороне, то есть почти в 100 раз вместо общепризнанной цифры", - добавил Сафонов. Он также напомнил, что исторические долги Молдавии составляют 709 миллионов долларов США. По его словам, Россия взаиморасчёты по газу с Приднестровьем всегда вела отдельно, никак не увязывая их с молдавскими долгами. "Теперь ясно, что обращаться к Москве придётся в той или иной форме приднестровской стороне, чтобы сгладить последствия кишинёвской авантюры. При этом вопрос в итоге, с огромной долей вероятности, будет решён, так как в ПМР находятся российские войска, и выводить их отсюда никто не будет", - отметил Сафонов. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20241211/pmr-1988575653.html

https://ria.ru/20241227/pridnestrove-1991753838.html

https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990774332.html

https://ria.ru/20241219/pridnestrove-1990153912.html

молдавия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, молдавия, россия, москва, газпром, молдовагаз, министерство энергетики рф (минэнерго россии)