В Приднестровье обвинили президента Молдавии во лжи
Депутат ВС ПМР Сафонов уличил Санду в намеренной лжи о пролете российской ракеты
© Sputnik / Родион Прока
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) политолог Андрей Сафонов уличил президента Молдавии Майю Санду в намеренной лжи о якобы имевшем место пролете российской ракеты над Молдавией.
"Высшие должностные лица Молдавии в который раз выступили с практически ежедневными провокационными нападками на Россию. Как обычно, "золотым призером" оказалась президент Молдавии Майя Санду", - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, лжецам в Кишиневе нанесло "удар под дых" министерство обороны Молдавии. "Свой вклад в разоблачение вранья внесла Румыния, которую кишиневский режим хотел втянуть в свою провокацию. ПВО Румынии также не зафиксировало нарушение воздушного пространства. Остается вопрос: зачем кишиневские заправилы на самом высоком уровне прибегают к вранью, используя непроверенные факты? Тем более в момент, когда логика подсказывает, что для получения российского газа разумно вести себя корректно. Не заверять Кремль в любви, но и не швырять примитивно известное вещество на вентилятор. Даже если ненависть застила глаза", - отметил приднестровский депутат.
По его мнению, ответ прост: они абсолютно несамостоятельны. "Они (власти Молдавии – ред.) рвут отношения с Россией и СНГ по прямому приказу коллективного Запада и Румынии. Им велели сделать это в ущерб собственной стране", - считает политолог. Он также напомнил, что на днях в Ленинградской области прошла неформальная встреча лидеров стран СНГ. "Президента Республики Молдова – страны-участницы СНГ Майи Санду – как всегда с момента ее прихода к власти, не было. Тоже велели оставаться в Кишиневе? И переговоры по российскому газу им также приказали сорвать", - задался вопросом Сафонов.
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