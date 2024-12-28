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В Донецке устроили новогодний праздник для детей погибших военных

В Донецке устроили новогодний праздник для детей погибших военных - РИА Новости, 28.12.2024

В Донецке устроили новогодний праздник для детей погибших военных

Военнослужащие 110 бригады 51 армии устроили новогодний праздник для детей погибших сослуживцев в Донецке, рассказал РИА Новости замкомандира бригады майор... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T19:02:00+03:00

2024-12-28T19:02:00+03:00

2024-12-28T19:02:00+03:00

общество

донецк

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Военнослужащие 110 бригады 51 армии устроили новогодний праздник для детей погибших сослуживцев в Донецке, рассказал РИА Новости замкомандира бригады майор Денис Кофанов. "Сегодня мы сделали праздник для деток военнослужащих, отдавших свою жизнь за нашу Родину <…> Всегда поддерживаем детей военнослужащих, всех в принципе. Но в первую очередь детей погибших военнослужащих", - сказал Кофанов. По его словам, на сегодняшний день для детей погибших военнослужащих были собраны различные подарки, в числе которых 117 детских электромобилей. "Собрали, привезли сладкие подарки, несладкие подарки тоже привезли. Но самое главное, что для детей, чтобы им было интересно, весело и хоть как-то скрасить их жизнь, мы собрали электромобили. На данный момент 117 единиц", - добавил он.

https://ria.ru/20241228/traditsii-1837632806.html

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общество, донецк