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В Донецке устроили новогодний праздник для детей погибших военных - РИА Новости, 28.12.2024
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19:02 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/prazdnik-1991917301.html
В Донецке устроили новогодний праздник для детей погибших военных
В Донецке устроили новогодний праздник для детей погибших военных - РИА Новости, 28.12.2024
В Донецке устроили новогодний праздник для детей погибших военных
Военнослужащие 110 бригады 51 армии устроили новогодний праздник для детей погибших сослуживцев в Донецке, рассказал РИА Новости замкомандира бригады майор... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T19:02:00+03:00
2024-12-28T19:02:00+03:00
общество
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Военнослужащие 110 бригады 51 армии устроили новогодний праздник для детей погибших сослуживцев в Донецке, рассказал РИА Новости замкомандира бригады майор Денис Кофанов. "Сегодня мы сделали праздник для деток военнослужащих, отдавших свою жизнь за нашу Родину &lt;…&gt; Всегда поддерживаем детей военнослужащих, всех в принципе. Но в первую очередь детей погибших военнослужащих", - сказал Кофанов. По его словам, на сегодняшний день для детей погибших военнослужащих были собраны различные подарки, в числе которых 117 детских электромобилей. "Собрали, привезли сладкие подарки, несладкие подарки тоже привезли. Но самое главное, что для детей, чтобы им было интересно, весело и хоть как-то скрасить их жизнь, мы собрали электромобили. На данный момент 117 единиц", - добавил он.
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общество, донецк
Общество, Донецк
В Донецке устроили новогодний праздник для детей погибших военных

В Донецке военные устроили новогодний праздник для детей погибших сослуживцев

© РИА НовостиВоеннослужащие 110-й бригады 51-й армии устроили новогодний праздник для детей погибших сослуживцев в Донецке
Военнослужащие 110-й бригады 51-й армии устроили новогодний праздник для детей погибших сослуживцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости
Военнослужащие 110-й бригады 51-й армии устроили новогодний праздник для детей погибших сослуживцев в Донецке
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Военнослужащие 110 бригады 51 армии устроили новогодний праздник для детей погибших сослуживцев в Донецке, рассказал РИА Новости замкомандира бригады майор Денис Кофанов.
"Сегодня мы сделали праздник для деток военнослужащих, отдавших свою жизнь за нашу Родину <…> Всегда поддерживаем детей военнослужащих, всех в принципе. Но в первую очередь детей погибших военнослужащих", - сказал Кофанов.
По его словам, на сегодняшний день для детей погибших военнослужащих были собраны различные подарки, в числе которых 117 детских электромобилей.
"Собрали, привезли сладкие подарки, несладкие подарки тоже привезли. Но самое главное, что для детей, чтобы им было интересно, весело и хоть как-то скрасить их жизнь, мы собрали электромобили. На данный момент 117 единиц", - добавил он.
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