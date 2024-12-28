Украина пожаловалась ЕС из-за угроз Словакии
Украина пожаловалась энергокомиссару ЕС из-за слов Фицо о поставках газа
© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украина обратилась к ЕС и Энергетическому сообществу после слов премьера Словакии Роберта Фицо о возможных ответных мерах из-за прекращения транзита газа, заявил министр энергетики Герман Галущенко, его слова приводит Минэнерго страны в Telegram-канале.
"Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа — такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций. Министр энергетики по соответствующему поводу уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, ENTSO-Е и Энергетическому сообществу", — говорится в тексте.
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При этом, министр утверждает, что у Украины "есть механизм, как заменить этот импорт с другими соседями, готовыми увеличить соответствующие мощности".
Накануне Фицо заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии.
Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
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