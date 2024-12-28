https://ria.ru/20241228/postavki-1991934541.html

Украина пожаловалась ЕС из-за угроз Словакии

Украина пожаловалась ЕС из-за угроз Словакии - РИА Новости, 28.12.2024

Украина пожаловалась ЕС из-за угроз Словакии

Украина обратилась к ЕС и Энергетическому сообществу после слов премьера Словакии Роберта Фицо о возможных ответных мерах из-за прекращения транзита газа,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T22:17:00+03:00

2024-12-28T22:17:00+03:00

2024-12-28T22:22:00+03:00

украина

словакия

роберт фицо

герман галущенко

евросоюз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

газпром

европа

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украина обратилась к ЕС и Энергетическому сообществу после слов премьера Словакии Роберта Фицо о возможных ответных мерах из-за прекращения транзита газа, заявил министр энергетики Герман Галущенко, его слова приводит Минэнерго страны в Telegram-канале."Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа — такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций. Министр энергетики по соответствующему поводу уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, ENTSO-Е и Энергетическому сообществу", — говорится в тексте.При этом, министр утверждает, что у Украины "есть механизм, как заменить этот импорт с другими соседями, готовыми увеличить соответствующие мощности".Накануне Фицо заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии.Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.

https://ria.ru/20241228/mir-1991909405.html

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украина

словакия

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украина, словакия, роберт фицо, герман галущенко, евросоюз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, европа, владимир зеленский, в мире