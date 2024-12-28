Посол России в Молдавии назвал минувший год испытанием для Русского мира
Посол Озеров: минувший год прошел для Русского мира под знаком серьезных вызовов
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 дек - РИА Новости. Минувший год прошел для Русского мира под знаком серьезных вызовов и испытаний, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров в своем поздравительном обращении к соотечественникам.
"Минувший год прошел для Русского мира под знаком серьезных вызовов и испытаний. Однако выпавшие на его долю трудности еще теснее сплотили наши ряды, обострили в нас чувство сопричастности к судьбам Родины и осознание исторической ответственности перед будущими поколениями за сохранение русского духовного и культурного наследия, памяти о героическом подвиге предков", - приводятся слова Озерова в Telegram-канале посольства.
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Посол убежден, что у оппонентов рано или поздно наступит отрезвление. "Ведь все отчетливее проступают объективные глобальные тенденции, требующие от государств суверенного и конструктивного позиционирования в формирующемся миропорядке. Когда на противоположной стороне возобладает настрой к созиданию, наша твердость, закаленная в борьбе за отстаивание ценностей Русского мира, даст мощнейший стимул для новых свершений", - подчеркнул Озеров.
В поздравительном обращении посол пожелал соотечественникам сохранить силу духа, крепость веры и несгибаемости воли.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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