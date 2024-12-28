Посол России в Бельгии назвал заморозку российских активов в ЕС воровством
Посол Токовинин назвал заморозку активов России в Бельгии воровством
© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Российская оценка решений ЕС и "группы семи" по так называемой "заморозке" активов РФ в Бельгии однозначна: они незаконны и являются прямым воровством, заявил в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, комментируя замораживание российских активов на территории Евросоюза, львиная доля которых находится в депозитарии "Евроклир".
"Наша оценка этих решений однозначна: мы считаем их абсолютно незаконными и противоправными, рассматриваем как прямое воровство российских активов", - подчеркнул Токовинин.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах расположенной в Брюсселе "Euroclear" - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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