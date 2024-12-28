Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе задали неудобный вопрос после новой помощи Байдена Украине - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:12 28.12.2024 (обновлено: 05:02 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/pomosch-1991783932.html
В конгрессе задали неудобный вопрос после новой помощи Байдена Украине
В конгрессе задали неудобный вопрос после новой помощи Байдена Украине - РИА Новости, 28.12.2024
В конгрессе задали неудобный вопрос после новой помощи Байдена Украине
Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин в соцсети Х призвала демократов прекратить финансирование военных конфликтов. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T04:12:00+03:00
2024-12-28T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a3b67cbff4f7d8ed690720ff35ce100.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин в соцсети Х призвала демократов прекратить финансирование военных конфликтов.Она прокомментировала сообщения о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе."Какая сумма из этих денег будет отмыта и попадет на счета предвыборной кампании демократов? &lt;...&gt; Нам необходимо прекратить финансирование зарубежных войн и иностранной помощи", — написала конгрессвумен.Ранее 8 декабря шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала российской спецоперации превысил 119 миллиардов долларов, включая 62 миллиарда долларов со стороны США. Остин добавил, что еще более чем 57 миллиардов долларов Украина получила со стороны остальных союзников Киева.
https://ria.ru/20241228/vuchich_zelenskiy-1991779886.html
https://ria.ru/20241228/atacms-1991777568.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742952_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_7ec48d326e5b3c9e712fa18873990b8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден
В конгрессе задали неудобный вопрос после новой помощи Байдена Украине

Конгрессвумен Тейлор-Грин призвала демократов прекратить выделять помощь Киеву

© AP Photo / Ebrahim NorooziДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин в соцсети Х призвала демократов прекратить финансирование военных конфликтов.
Она прокомментировала сообщения о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
"Дам 500 миллионов". На Украине рассказали, зачем Зеленский звонил Вучичу
02:00
"Какая сумма из этих денег будет отмыта и попадет на счета предвыборной кампании демократов? <...> Нам необходимо прекратить финансирование зарубежных войн и иностранной помощи", — написала конгрессвумен.
Ранее 8 декабря шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала российской спецоперации превысил 119 миллиардов долларов, включая 62 миллиарда долларов со стороны США. Остин добавил, что еще более чем 57 миллиардов долларов Украина получила со стороны остальных союзников Киева.
Фрагмент ракеты ATACMS на позиции комплекса С-400 в районе населенного пункта Лотаревка Курской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В США раскрыли, сколько ATACMS осталось у Киева
01:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала