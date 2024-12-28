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В конгрессе задали неудобный вопрос после новой помощи Байдена Украине

В конгрессе задали неудобный вопрос после новой помощи Байдена Украине - РИА Новости, 28.12.2024

В конгрессе задали неудобный вопрос после новой помощи Байдена Украине

Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин в соцсети Х призвала демократов прекратить финансирование военных конфликтов. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T04:12:00+03:00

2024-12-28T04:12:00+03:00

2024-12-28T05:02:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин в соцсети Х призвала демократов прекратить финансирование военных конфликтов.Она прокомментировала сообщения о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе."Какая сумма из этих денег будет отмыта и попадет на счета предвыборной кампании демократов? <...> Нам необходимо прекратить финансирование зарубежных войн и иностранной помощи", — написала конгрессвумен.Ранее 8 декабря шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала российской спецоперации превысил 119 миллиардов долларов, включая 62 миллиарда долларов со стороны США. Остин добавил, что еще более чем 57 миллиардов долларов Украина получила со стороны остальных союзников Киева.

https://ria.ru/20241228/vuchich_zelenskiy-1991779886.html

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в мире, украина, сша, джо байден