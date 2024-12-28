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"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву
"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву - РИА Новости, 28.12.2024
"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву
Компания "Туркменские авиалинии" c 30 декабря приостанавливает на месяц полеты из Ашхабада в Москву, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:12:00+03:00
2024-12-28T13:12:00+03:00
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АШХАБАД, 28 дек - РИА Новости. Компания "Туркменские авиалинии" c 30 декабря приостанавливает на месяц полеты из Ашхабада в Москву, сообщает пресс-служба перевозчика."Уважаемые пассажиры! Регулярные рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад в период с 30 декабря по 31 января отменены", - говорится в сообщении.Отмечается, что пассажиры смогут вернуть деньги за уже купленные билеты в полном объеме.
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москва, ашхабад, в мире, россия
Москва, Ашхабад, В мире, Россия
"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву
"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву на месяц