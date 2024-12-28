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В Красноярске девушка по указке мошенников попыталась поджечь АЗС - РИА Новости, 28.12.2024
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06:13 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/podzhog-1991787263.html
В Красноярске девушка по указке мошенников попыталась поджечь АЗС
В Красноярске девушка по указке мошенников попыталась поджечь АЗС - РИА Новости, 28.12.2024
В Красноярске девушка по указке мошенников попыталась поджечь АЗС
Девушка по указке мошенников попыталась поджечь АЗС в Красноярске, она задержана, сообщает СУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T06:13:00+03:00
2024-12-28T06:13:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 28 дек – РИА Новости. Девушка по указке мошенников попыталась поджечь АЗС в Красноярске, она задержана, сообщает СУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, 20 декабря на мобильный телефон девушки поступил звонок от неизвестного мужчины. В ходе разговора он уговорил задержанную совершить поджог автозаправочной станции. Следуя указаниям незнакомца, она подготовила три бутылки с зажигательной смесью и 25 декабря направилась на АЗС по улице Попова. Бутылки девушка бросила в бензоколонку. Пожар оперативно ликвидировали сотрудники заправки, никто не пострадал. "Следственным отделом по Октябрьскому району города Красноярска… возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Красноярска и иных неустановленных лиц. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 стати 167 УК РФ "Покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, общеопасным способом". Также возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ "Склонение лица к совершению террористического акта", - говорится в сообщении. Подозреваемая задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняет ведомство. Краевая прокуратура поставила расследование на контроль. По ее данным, подозреваемой 22 года. Изначально мошенники обманули ее, представившись сотрудниками банка. Девушка передала им все деньги, которые были у нее на тот момент – 7 тысяч рублей. После ей вновь позвонили и пообещали вернуть украденные деньги взамен на поджог ближайшей АЗС.
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, новый год
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Новый год
В Красноярске девушка по указке мошенников попыталась поджечь АЗС

В Красноярске за попытку поджечь АЗС по указке мошенников задержали девушку

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 28 дек – РИА Новости. Девушка по указке мошенников попыталась поджечь АЗС в Красноярске, она задержана, сообщает СУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, 20 декабря на мобильный телефон девушки поступил звонок от неизвестного мужчины. В ходе разговора он уговорил задержанную совершить поджог автозаправочной станции. Следуя указаниям незнакомца, она подготовила три бутылки с зажигательной смесью и 25 декабря направилась на АЗС по улице Попова. Бутылки девушка бросила в бензоколонку. Пожар оперативно ликвидировали сотрудники заправки, никто не пострадал.
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"Следственным отделом по Октябрьскому району города Красноярска… возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Красноярска и иных неустановленных лиц. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 стати 167 УК РФ "Покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, общеопасным способом". Также возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ "Склонение лица к совершению террористического акта", - говорится в сообщении.
Подозреваемая задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняет ведомство.
Краевая прокуратура поставила расследование на контроль. По ее данным, подозреваемой 22 года. Изначально мошенники обманули ее, представившись сотрудниками банка. Девушка передала им все деньги, которые были у нее на тот момент – 7 тысяч рублей. После ей вновь позвонили и пообещали вернуть украденные деньги взамен на поджог ближайшей АЗС.
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