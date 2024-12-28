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СМИ раскрыли истинное отношение Запада к Украине - РИА Новости, 28.12.2024
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15:56 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/podderzhka-1991882085.html
СМИ раскрыли истинное отношение Запада к Украине
СМИ раскрыли истинное отношение Запада к Украине - РИА Новости, 28.12.2024
СМИ раскрыли истинное отношение Запада к Украине
К европейцам приходит понимание отсутствия положительных тенденций для Киева, пишет издание Advance. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:56:00+03:00
2024-12-28T15:56:00+03:00
в мире
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россия
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. К европейцам приходит понимание отсутствия положительных тенденций для Киева, пишет издание Advance."Словакия входит в растущую группу государств Центральной и Восточной Европы, членов Евросоюза, которые скептически относятся к помощи Украине и выступают за переговоры с Россией. Официально большинство этих стран по-прежнему занимают проукраинскую позицию, но ситуация "за кулисами" вот уже некоторое время меняется", — говорится в материале.Автор статьи отмечает, что после победы Дональда Трампа на выборах в США поддержка Украины продолжает ослабевать. Если американский политик после 20 января потребует переговоров, эта тенденция в Европе только усилится, резюмируется в материале.Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из предвыборных заверений политика было обещание урегулировать его за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, избранный президент неоднократно критиковал подход своей страны к конфликту на Украине, а также и самого Владимира Зеленского. Так, на митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241228/sudba-1991873671.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, сша
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США
СМИ раскрыли истинное отношение Запада к Украине

Advance: готовность Европы поддерживать Украину все больше ослабевает

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС
Флаг Украины перед началом саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. К европейцам приходит понимание отсутствия положительных тенденций для Киева, пишет издание Advance.
"Словакия входит в растущую группу государств Центральной и Восточной Европы, членов Евросоюза, которые скептически относятся к помощи Украине и выступают за переговоры с Россией. Официально большинство этих стран по-прежнему занимают проукраинскую позицию, но ситуация "за кулисами" вот уже некоторое время меняется", — говорится в материале.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
На Западе раскрыли, кто будет решать судьбу Украины
Вчера, 15:05
Автор статьи отмечает, что после победы Дональда Трампа на выборах в США поддержка Украины продолжает ослабевать. Если американский политик после 20 января потребует переговоров, эта тенденция в Европе только усилится, резюмируется в материале.
Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из предвыборных заверений политика было обещание урегулировать его за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, избранный президент неоднократно критиковал подход своей страны к конфликту на Украине, а также и самого Владимира Зеленского. Так, на митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Западу предрекли жесткую борьбу за российский газ
Вчера, 14:46
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампСША
 
 
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