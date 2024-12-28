https://ria.ru/20241228/podderzhka-1991882085.html

СМИ раскрыли истинное отношение Запада к Украине

СМИ раскрыли истинное отношение Запада к Украине - РИА Новости, 28.12.2024

СМИ раскрыли истинное отношение Запада к Украине

К европейцам приходит понимание отсутствия положительных тенденций для Киева, пишет издание Advance. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T15:56:00+03:00

2024-12-28T15:56:00+03:00

2024-12-28T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. К европейцам приходит понимание отсутствия положительных тенденций для Киева, пишет издание Advance."Словакия входит в растущую группу государств Центральной и Восточной Европы, членов Евросоюза, которые скептически относятся к помощи Украине и выступают за переговоры с Россией. Официально большинство этих стран по-прежнему занимают проукраинскую позицию, но ситуация "за кулисами" вот уже некоторое время меняется", — говорится в материале.Автор статьи отмечает, что после победы Дональда Трампа на выборах в США поддержка Украины продолжает ослабевать. Если американский политик после 20 января потребует переговоров, эта тенденция в Европе только усилится, резюмируется в материале.Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из предвыборных заверений политика было обещание урегулировать его за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, избранный президент неоднократно критиковал подход своей страны к конфликту на Украине, а также и самого Владимира Зеленского. Так, на митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, сша