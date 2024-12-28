СМИ раскрыли истинное отношение Запада к Украине
Advance: готовность Европы поддерживать Украину все больше ослабевает
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. К европейцам приходит понимание отсутствия положительных тенденций для Киева, пишет издание Advance.
"Словакия входит в растущую группу государств Центральной и Восточной Европы, членов Евросоюза, которые скептически относятся к помощи Украине и выступают за переговоры с Россией. Официально большинство этих стран по-прежнему занимают проукраинскую позицию, но ситуация "за кулисами" вот уже некоторое время меняется", — говорится в материале.
Автор статьи отмечает, что после победы Дональда Трампа на выборах в США поддержка Украины продолжает ослабевать. Если американский политик после 20 января потребует переговоров, эта тенденция в Европе только усилится, резюмируется в материале.
Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из предвыборных заверений политика было обещание урегулировать его за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, избранный президент неоднократно критиковал подход своей страны к конфликту на Украине, а также и самого Владимира Зеленского. Так, на митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
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