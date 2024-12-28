https://ria.ru/20241228/peterburg-1991884975.html

Петербург помогает бойцам СВО при лечении и реабилитации

Петербург помогает бойцам СВО при лечении и реабилитации - РИА Новости, 28.12.2024

Петербург помогает бойцам СВО при лечении и реабилитации

Больницы и госпитали Санкт-Петербурга оказывают всю необходимую помощь бойцам СВО при лечении и реабилитации, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T16:13:00+03:00

2024-12-28T16:13:00+03:00

2024-12-28T16:13:00+03:00

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здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Больницы и госпитали Санкт-Петербурга оказывают всю необходимую помощь бойцам СВО при лечении и реабилитации, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов в субботу посетил в Мариинской больнице участников СВО из других регионов, проходящих лечение в Петербурге. Он побеседовал с бойцами и командирами в неформальной обстановке, выяснил, все ли делается для их скорейшего выздоровления, выслушал пожелания в части социальной поддержки. "С первых дней специальной военной операции Петербург помогает ее участникам. Наши лучшие больницы и госпитали обеспечивают необходимые виды лечения, проводят сложные операции. Среди них - одна из старейших больниц города – Мариинская. Для реабилитации используются самые современные технологии", - отметил Беглов. По поручению губернатора для лечения участников СВО в Мариинскую больницу было поставлено 158 единиц медицинского оборудования на общую сумму более 132 миллионов рублей. "Оснащение стационара современным оборудованием позволило медицинскому персоналу Мариинской больницы обеспечить оказание медицинской помощи бойцам на самом высоком уровне. Нашей обязанностью было - создать эти условия. Военные проходят здесь глубокое обследование, чтобы лечить и другие заболевания, не связанные со службой", - отметил Беглов. Бойцы поблагодарили губернатора за обеспеченные им условия лечения и реабилитации. Они отметили высокий уровень медицинской помощи, внимательное отношение, техническую оснащенность и высокую квалификацию специалистов в Петербурге. "Наш долг - сделать так, чтобы каждый боец, защищающий Родину, знал: его семья, родные и дети – под надёжной защитой государства. По поручению президента России город вместе с фондом "Защитники Отечества" ведет большую работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Эта работа всегда под моим личным контролем", - отметил губернатор. Он поблагодарил руководство и коллектив больницы за лечение и восстановлении бойцов. Губернатор также передал руководству больницы сертификат на аппарат "искусственная почка". Беглов поручил проработать вопрос льготного проезда на общественном транспорте города для участников СВО из других регионов, проходящих лечение или обследование в Петербурге. Он пожелал военным скорейшего выздоровления и поздравил с наступающим Новым годом. Губернатор и находящиеся на лечении участники СВО вместе с сотрудниками Мариинской больницы стали зрителями праздничного новогоднего концерта. Перед ними выступил творческий коллектив "Петербург-концерта" - казачий ансамбль "Атаман". С начала СВО коллектив выступает в воинских частях, на мобилизационных пунктах, в госпиталях и клиниках, перед детьми Донбасса, которые приезжают на каникулы в Петербург, на площадях и в домах культуры городов новых регионов России.

https://realty.ria.ru/20241227/peterburg-1991728751.html

https://ria.ru/20241227/peterburg-1991596638.html

https://ria.ru/20241222/putin-1990750199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, донбасс, александр беглов