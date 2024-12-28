https://ria.ru/20241228/peterburg-1991854961.html
В Петербурге задержали двух подростков за поджог отделения почты
В Петербурге задержали двух подростков за поджог отделения почты - РИА Новости, 28.12.2024
В Петербурге задержали двух подростков за поджог отделения почты
Двое подростков в возрасте 16 и 17 лет задержаны за поджог отделения почты на проспекте Большевиков в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:31:00+03:00
2024-12-28T13:31:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Двое подростков в возрасте 16 и 17 лет задержаны за поджог отделения почты на проспекте Большевиков в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ в Telegram-канале. Ранее полиция проинформировала, что 25 декабря неизвестный кинул в витринное окно здания почты в доме 2 по проспекту Большевиков бутылку с зажигательной жидкостью, произошло оплавление металлического отступа окна. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Теракт) УК РФ. "По версии следствия, двое несовершеннолетних молодых людей 25 декабря подожгли бутылку с зажигательной смесью и бросили ее в окно отделения "Почты России" на проспекте Большевиков, создав опасность гибели людей. Дождавшись возгорания, фигуранты с места происшествия скрылись. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны двое подростков 16 и 17 лет", - сообщает пресс-служба главка. Отмечается, что 17-летнему фигуранту предъявлено обвинение, следствие ходатайствует перед судом о его аресте. "В ближайшее время второму подозреваемому будет предъявлено обвинение и решен вопрос по мере пресечения", - уточнили в пресс-службе.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), почта россии
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Почта России
В Петербурге задержали двух подростков за поджог отделения почты
В Петербурге задержали двух подростков 16 и 17 лет за поджог отделения почты
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости.
Двое подростков в возрасте 16 и 17 лет задержаны за поджог отделения почты на проспекте Большевиков в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ в Telegram-канале
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Ранее полиция проинформировала, что 25 декабря неизвестный кинул в витринное окно здания почты в доме 2 по проспекту Большевиков бутылку с зажигательной жидкостью, произошло оплавление металлического отступа окна. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Теракт) УК РФ.
"По версии следствия, двое несовершеннолетних молодых людей 25 декабря подожгли бутылку с зажигательной смесью и бросили ее в окно отделения "Почты России" на проспекте Большевиков, создав опасность гибели людей. Дождавшись возгорания, фигуранты с места происшествия скрылись. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны двое подростков 16 и 17 лет", - сообщает пресс-служба главка.
Отмечается, что 17-летнему фигуранту предъявлено обвинение, следствие ходатайствует перед судом о его аресте. "В ближайшее время второму подозреваемому будет предъявлено обвинение и решен вопрос по мере пресечения", - уточнили в пресс-службе.