https://ria.ru/20241228/peregovory-1991833031.html

Песков прокомментировал предложение Словакии по переговорам с Украиной

Песков прокомментировал предложение Словакии по переговорам с Украиной - РИА Новости, 28.12.2024

Песков прокомментировал предложение Словакии по переговорам с Украиной

Предложение от Словакии о готовности предоставить площадку для переговоров с Украиной не единственное, главное - выйти на мирную траекторию, заявил... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:45:00+03:00

2024-12-28T12:45:00+03:00

2024-12-28T12:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

словакия

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Предложение от Словакии о готовности предоставить площадку для переговоров с Украиной не единственное, главное - выйти на мирную траекторию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, это не единственное предложение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, было ли предложение Словакии стать площадкой для мирных переговоров с Украиной единственным приемлемым вариантом. Песков добавил, что перечень стран, которые могли бы стать площадкой для переговоров, "достаточно солидный". "Но главное - выйти на траекторию такого мирного процесса", - добавил он.

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991807605.html

словакия

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словакия, украина, россия, дмитрий песков