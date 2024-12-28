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Песков прокомментировал предложение Словакии по переговорам с Украиной - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/peregovory-1991833031.html
Песков прокомментировал предложение Словакии по переговорам с Украиной
Песков прокомментировал предложение Словакии по переговорам с Украиной - РИА Новости, 28.12.2024
Песков прокомментировал предложение Словакии по переговорам с Украиной
Предложение от Словакии о готовности предоставить площадку для переговоров с Украиной не единственное, главное - выйти на мирную траекторию, заявил... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:45:00+03:00
2024-12-28T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
словакия
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Предложение от Словакии о готовности предоставить площадку для переговоров с Украиной не единственное, главное - выйти на мирную траекторию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, это не единственное предложение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, было ли предложение Словакии стать площадкой для мирных переговоров с Украиной единственным приемлемым вариантом. Песков добавил, что перечень стран, которые могли бы стать площадкой для переговоров, "достаточно солидный". "Но главное - выйти на траекторию такого мирного процесса", - добавил он.
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991807605.html
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словакия, украина, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Словакия, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал предложение Словакии по переговорам с Украиной

Песков назвал предложение Словакии о площадке для переговоров не единственным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Предложение от Словакии о готовности предоставить площадку для переговоров с Украиной не единственное, главное - выйти на мирную траекторию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Нет, это не единственное предложение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, было ли предложение Словакии стать площадкой для мирных переговоров с Украиной единственным приемлемым вариантом.
Песков добавил, что перечень стран, которые могли бы стать площадкой для переговоров, "достаточно солидный".
"Но главное - выйти на траекторию такого мирного процесса", - добавил он.
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Политолог оценил вероятность проведения переговоров по Украине в Словакии
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Специальная военная операция на УкраинеСловакияУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
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