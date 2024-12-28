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Песков рассказал о возможных площадках для переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 28.12.2024 (обновлено: 12:48 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/peregovory-1991832145.html
Песков рассказал о возможных площадках для переговоров с Украиной
Песков рассказал о возможных площадках для переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.12.2024
Песков рассказал о возможных площадках для переговоров с Украиной
Площадкой для переговоров РФ с Украиной могли бы стать страны, которые занимают нейтральную позицию и находятся в диалоге с Москвой и Киевом, а таких много,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:40:00+03:00
2024-12-28T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
киев
дмитрий песков
владимир путин
роберт фицо
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Площадкой для переговоров РФ с Украиной могли бы стать страны, которые занимают нейтральную позицию и находятся в диалоге с Москвой и Киевом, а таких много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин ранее заявил журналистам, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российски лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине."Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и, собственно, находятся в равнозначном диалоге, как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли другие предложения по предоставлению площадки для переговоров, которые Москва готова была бы рассмотреть.
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991807605.html
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в мире, украина, москва, киев, дмитрий песков, владимир путин, роберт фицо, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Роберт Фицо, Россия
Песков рассказал о возможных площадках для переговоров с Украиной

Песков: площадками для переговоров с Украиной могли бы стать нейтральные страны

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Площадкой для переговоров РФ с Украиной могли бы стать страны, которые занимают нейтральную позицию и находятся в диалоге с Москвой и Киевом, а таких много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин ранее заявил журналистам, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российски лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине.
"Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и, собственно, находятся в равнозначном диалоге, как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли другие предложения по предоставлению площадки для переговоров, которые Москва готова была бы рассмотреть.
Братислава - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинРоберт ФицоРоссия
 
 
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