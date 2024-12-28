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Песков рассказал о возможных площадках для переговоров с Украиной
Песков рассказал о возможных площадках для переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.12.2024
Песков рассказал о возможных площадках для переговоров с Украиной
Площадкой для переговоров РФ с Украиной могли бы стать страны, которые занимают нейтральную позицию и находятся в диалоге с Москвой и Киевом, а таких много,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:40:00+03:00
2024-12-28T12:40:00+03:00
2024-12-28T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Площадкой для переговоров РФ с Украиной могли бы стать страны, которые занимают нейтральную позицию и находятся в диалоге с Москвой и Киевом, а таких много, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин ранее заявил журналистам, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российски лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине."Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и, собственно, находятся в равнозначном диалоге, как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли другие предложения по предоставлению площадки для переговоров, которые Москва готова была бы рассмотреть.
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Песков рассказал о возможных площадках для переговоров с Украиной
Песков: площадками для переговоров с Украиной могли бы стать нейтральные страны