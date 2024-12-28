https://ria.ru/20241228/pensiya-1991781980.html

Экономист назвала средний размер социальной пенсии в России

Экономист назвала средний размер социальной пенсии в России - РИА Новости, 28.12.2024

Экономист назвала средний размер социальной пенсии в России

Средний размер социальной пенсии в России на конец текущего года составил почти 13,5 тысячи рублей, а страховой пенсии по старости - почти 22,5 тысячи рублей,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T03:07:00+03:00

2024-12-28T03:07:00+03:00

2024-12-28T03:07:00+03:00

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России на конец текущего года составил почти 13,5 тысячи рублей, а страховой пенсии по старости - почти 22,5 тысячи рублей, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "В среднем размер социальной пенсии в России на конец 2024 года составляет 13,476 тысячи рублей... Средний размер страховой пенсии по старости на конец года составляет 22,375 тысячи рублей", - сказала Подольская. Она уточнила, что согласно Росстату 1 октября средний размер социальной пенсии работающих граждан составил 10,08 тысячи рублей, а неработающих – 13,77 тысячи рублей. А для получателей страховой пенсии по старости ее размер для работающих граждан составил 19,15 тысячи рублей, у неработающих граждан – 23,41 тысячи рублей. "Страховые пенсии с 1 января 2025 года будут проиндексированы на 7,3%... Индексация социальных пенсий для 3,5 миллионов человек в 2025 году запланирована с 1 апреля в связи с ростом прожиточного минимума на 14,75%", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20241224/gosduma-1990919160.html

https://ria.ru/20241227/pensii-1991576173.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)