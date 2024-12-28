Экономист назвала средний размер социальной пенсии в России
Экономист Подольская: средний размер соцпенсии составил 13,5 тысячи рублей
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПочтальон "Почты России" выдает пенсию на дому
Почтальон "Почты России" выдает пенсию на дому . Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России на конец текущего года составил почти 13,5 тысячи рублей, а страховой пенсии по старости - почти 22,5 тысячи рублей, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"В среднем размер социальной пенсии в России на конец 2024 года составляет 13,476 тысячи рублей... Средний размер страховой пенсии по старости на конец года составляет 22,375 тысячи рублей", - сказала Подольская.
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Она уточнила, что согласно Росстату 1 октября средний размер социальной пенсии работающих граждан составил 10,08 тысячи рублей, а неработающих – 13,77 тысячи рублей. А для получателей страховой пенсии по старости ее размер для работающих граждан составил 19,15 тысячи рублей, у неработающих граждан – 23,41 тысячи рублей.
"Страховые пенсии с 1 января 2025 года будут проиндексированы на 7,3%... Индексация социальных пенсий для 3,5 миллионов человек в 2025 году запланирована с 1 апреля в связи с ростом прожиточного минимума на 14,75%", - добавила эксперт.