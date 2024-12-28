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Экономист назвала средний размер социальной пенсии в России - РИА Новости, 28.12.2024
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03:07 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/pensiya-1991781980.html
Экономист назвала средний размер социальной пенсии в России
Экономист назвала средний размер социальной пенсии в России - РИА Новости, 28.12.2024
Экономист назвала средний размер социальной пенсии в России
Средний размер социальной пенсии в России на конец текущего года составил почти 13,5 тысячи рублей, а страховой пенсии по старости - почти 22,5 тысячи рублей,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:07:00+03:00
2024-12-28T03:07:00+03:00
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России на конец текущего года составил почти 13,5 тысячи рублей, а страховой пенсии по старости - почти 22,5 тысячи рублей, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "В среднем размер социальной пенсии в России на конец 2024 года составляет 13,476 тысячи рублей... Средний размер страховой пенсии по старости на конец года составляет 22,375 тысячи рублей", - сказала Подольская. Она уточнила, что согласно Росстату 1 октября средний размер социальной пенсии работающих граждан составил 10,08 тысячи рублей, а неработающих – 13,77 тысячи рублей. А для получателей страховой пенсии по старости ее размер для работающих граждан составил 19,15 тысячи рублей, у неработающих граждан – 23,41 тысячи рублей. "Страховые пенсии с 1 января 2025 года будут проиндексированы на 7,3%... Индексация социальных пенсий для 3,5 миллионов человек в 2025 году запланирована с 1 апреля в связи с ростом прожиточного минимума на 14,75%", - добавила эксперт.
https://ria.ru/20241224/gosduma-1990919160.html
https://ria.ru/20241227/pensii-1991576173.html
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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Экономист назвала средний размер социальной пенсии в России

Экономист Подольская: средний размер соцпенсии составил 13,5 тысячи рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПочтальон "Почты России" выдает пенсию на дому
Почтальон Почты России выдает пенсию на дому - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Почтальон "Почты России" выдает пенсию на дому . Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Средний размер социальной пенсии в России на конец текущего года составил почти 13,5 тысячи рублей, а страховой пенсии по старости - почти 22,5 тысячи рублей, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"В среднем размер социальной пенсии в России на конец 2024 года составляет 13,476 тысячи рублей... Средний размер страховой пенсии по старости на конец года составляет 22,375 тысячи рублей", - сказала Подольская.
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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Она уточнила, что согласно Росстату 1 октября средний размер социальной пенсии работающих граждан составил 10,08 тысячи рублей, а неработающих – 13,77 тысячи рублей. А для получателей страховой пенсии по старости ее размер для работающих граждан составил 19,15 тысячи рублей, у неработающих граждан – 23,41 тысячи рублей.
"Страховые пенсии с 1 января 2025 года будут проиндексированы на 7,3%... Индексация социальных пенсий для 3,5 миллионов человек в 2025 году запланирована с 1 апреля в связи с ростом прожиточного минимума на 14,75%", - добавила эксперт.
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