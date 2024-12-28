https://ria.ru/20241228/pakistan-1991885292.html

Афганские военные атаковали центры сосредоточения армии Пакистана

Афганские военные атаковали центры сосредоточения армии Пакистана - РИА Новости, 28.12.2024

Афганские военные атаковали центры сосредоточения армии Пакистана

Подразделения афганской армии атаковали центры сосредоточения и опорные пункты армии Пакистана на пакистанской территории вдоль общей границы, сообщил новостной РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T16:14:00+03:00

2024-12-28T16:14:00+03:00

2024-12-28T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подразделения афганской армии атаковали центры сосредоточения и опорные пункты армии Пакистана на пакистанской территории вдоль общей границы, сообщил новостной портал Ariana news со ссылкой на минобороны Афганистана. "Военнослужащие атаковали центры и укрытия дьявольских элементов и их сторонников по ту сторону линии Дюранда (афгано-пакистанской границы, которую не признают в Кабуле - ред.). Несколько опорных пунктов... включая центры сосредоточения и укрытия преступных элементов... откуда были организованы нападения на Афганистан, были атакованы в отместку с юго-восточного направления", - приводит портал выдержку из заявления афганского оборонного ведомства. По данным источников Ariana news, ответные обстрелы с афганской территории через границу начались прошлой ночью из уезда Алишер провинции Хост и уезда Данд-е Патан провинции Пактия и продолжались до утра субботы. В столкновениях применялось как легкое, так и тяжелое вооружение. В минувший вторник Пакистан нанес авиаудары по уезду Бармаль в афганской провинции Пактика, в результате чего погибли 52 и были ранены 40 мирных жителей. Минобороны Афганистана тогда предупредило, что эти атаки не останутся без ответа.

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