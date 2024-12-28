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Постпред России прокомментировал отношения страны с УВКПЧ ООН

Постпред России прокомментировал отношения страны с УВКПЧ ООН - РИА Новости, 28.12.2024

Постпред России прокомментировал отношения страны с УВКПЧ ООН

Непростые отношения между Россией и Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) вряд ли изменятся в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T17:24:00+03:00

2024-12-28T17:24:00+03:00

2024-12-28T18:11:00+03:00

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геннадий гатилов

управление верховного комиссара оон по правам человека

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ЖЕНЕВА, 28 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Непростые отношения между Россией и Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) вряд ли изменятся в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Я не склонен думать, что 2025 год принесёт какие-то изменения во взаимоотношениях УВКПЧ с Россией. По крайней мере до тех пор, пока господин (Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер - ред.) Тюрк не отбросит свои заскорузлые политические предрассудки и не перейдёт к подлинному взаимоуважительному диалогу с нашей страной", - сказал он. Гатилов добавил, что отношения Российской Федерации с УВКПЧ никогда не были простыми. Также Гатилов обратил внимание, что нынешний Верховный комиссар ООН по правам человека Тюрк полностью отказался выстраивать взаимоуважительный диалог с Россией, в отличие от большинства своих предшественников.Ранее постпред РФ в ООН в Женеве Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 29 декабря в 17.00 мск.

https://ria.ru/20241115/uvkpch-1983947262.html

https://ria.ru/20240906/sanktsii--1971132362.html

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в мире, киев, россия, геннадий гатилов, управление верховного комиссара оон по правам человека