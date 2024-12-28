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Постпред России прокомментировал отношения страны с УВКПЧ ООН - РИА Новости, 28.12.2024
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17:24 28.12.2024 (обновлено: 18:11 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/oon-1991900365.html
Постпред России прокомментировал отношения страны с УВКПЧ ООН
Постпред России прокомментировал отношения страны с УВКПЧ ООН - РИА Новости, 28.12.2024
Постпред России прокомментировал отношения страны с УВКПЧ ООН
Непростые отношения между Россией и Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) вряд ли изменятся в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T17:24:00+03:00
2024-12-28T18:11:00+03:00
в мире
киев
россия
геннадий гатилов
управление верховного комиссара оон по правам человека
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ЖЕНЕВА, 28 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Непростые отношения между Россией и Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) вряд ли изменятся в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Я не склонен думать, что 2025 год принесёт какие-то изменения во взаимоотношениях УВКПЧ с Россией. По крайней мере до тех пор, пока господин (Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер - ред.) Тюрк не отбросит свои заскорузлые политические предрассудки и не перейдёт к подлинному взаимоуважительному диалогу с нашей страной", - сказал он. Гатилов добавил, что отношения Российской Федерации с УВКПЧ никогда не были простыми. Также Гатилов обратил внимание, что нынешний Верховный комиссар ООН по правам человека Тюрк полностью отказался выстраивать взаимоуважительный диалог с Россией, в отличие от большинства своих предшественников.Ранее постпред РФ в ООН в Женеве Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 29 декабря в 17.00 мск.
https://ria.ru/20241115/uvkpch-1983947262.html
https://ria.ru/20240906/sanktsii--1971132362.html
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в мире, киев, россия, геннадий гатилов, управление верховного комиссара оон по правам человека
В мире, Киев, Россия, Геннадий Гатилов, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
Постпред России прокомментировал отношения страны с УВКПЧ ООН

Постпред Гатилов: отношения России и УВКПЧ вряд ли улучшатся в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 дек – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Непростые отношения между Россией и Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) вряд ли изменятся в 2025 году, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Я не склонен думать, что 2025 год принесёт какие-то изменения во взаимоотношениях УВКПЧ с Россией. По крайней мере до тех пор, пока господин (Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер - ред.) Тюрк не отбросит свои заскорузлые политические предрассудки и не перейдёт к подлинному взаимоуважительному диалогу с нашей страной", - сказал он.
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Гатилов добавил, что отношения Российской Федерации с УВКПЧ никогда не были простыми.
Также Гатилов обратил внимание, что нынешний Верховный комиссар ООН по правам человека Тюрк полностью отказался выстраивать взаимоуважительный диалог с Россией, в отличие от большинства своих предшественников.
Ранее постпред РФ в ООН в Женеве Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 29 декабря в 17.00 мск.
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В миреКиевРоссияГеннадий ГатиловУправление Верховного комиссара ООН по правам человека
 
 
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