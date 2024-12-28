https://ria.ru/20241228/obstrel-1991933267.html

При обстрелах Горловки со стороны ВСУ пострадали еще два человека

При обстрелах Горловки со стороны ВСУ пострадали еще два человека - РИА Новости, 28.12.2024

При обстрелах Горловки со стороны ВСУ пострадали еще два человека

Еще два человека пострадали в Горловки в ДНР в результате обстрелов украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T21:54:00+03:00

2024-12-28T21:54:00+03:00

2024-12-28T21:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Еще два человека пострадали в Горловки в ДНР в результате обстрелов украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 декабря по состоянию на 21.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Населенный пункт Горловка: Никитовский район - по улице Артиллеристов тяжело ранен мужчина 1953 года рождения ...Центрально-Городской район - в результате сброса ВОП (взрывоопасного предмета - ред.) с БПЛА на автомобиль по проспекту Ленина ранен мужчина 1995 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до шести человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241227/donbass-1991462709.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол