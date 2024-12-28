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При обстрелах Горловки со стороны ВСУ пострадали еще два человека
При обстрелах Горловки со стороны ВСУ пострадали еще два человека - РИА Новости, 28.12.2024
При обстрелах Горловки со стороны ВСУ пострадали еще два человека
Еще два человека пострадали в Горловки в ДНР в результате обстрелов украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T21:54:00+03:00
2024-12-28T21:54:00+03:00
2024-12-28T21:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Еще два человека пострадали в Горловки в ДНР в результате обстрелов украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 декабря по состоянию на 21.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Населенный пункт Горловка: Никитовский район - по улице Артиллеристов тяжело ранен мужчина 1953 года рождения ...Центрально-Городской район - в результате сброса ВОП (взрывоопасного предмета - ред.) с БПЛА на автомобиль по проспекту Ленина ранен мужчина 1995 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до шести человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241227/donbass-1991462709.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При обстрелах Горловки со стороны ВСУ пострадали еще два человека
СЦКК: при обстрелах Горловки со стороны ВСУ пострадали еще два человека