https://ria.ru/20241228/obstrel-1991804176.html

При обстреле Новой Каховки пострадали четыре человека

При обстреле Новой Каховки пострадали четыре человека - РИА Новости, 28.12.2024

При обстреле Новой Каховки пострадали четыре человека

Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Новую Каховку в Херсонской области, городской округ обесточен, сообщает пресс-служба горадминистрации в Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T10:26:00+03:00

2024-12-28T10:26:00+03:00

2024-12-28T10:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Новую Каховку в Херсонской области, городской округ обесточен, сообщает пресс-служба горадминистрации в Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны ВСУ все населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным местных властей, четверо мирных жителей города получили множественные осколочные ранения. "Украинские террористы осуществили сброс боеприпаса по мирным жителям Новой Каховки, которые передвигались на автомобиле в районе дачного кооператива "Труд". В результате бесчеловечных действий украинских боевиков пострадали четверо жителей Новой Каховки", - добавляется в сообщении. Пострадавшие госпитализированы. В администрации подчеркнули, что киевский режим намеренно наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры с целью террора мирных жителей и создания гуманитарной катастрофы.

https://ria.ru/20241222/terrorizm-1990668345.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , происшествия