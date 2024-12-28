https://ria.ru/20241228/obstrel-1991804176.html
При обстреле Новой Каховки пострадали четыре человека
При обстреле Новой Каховки пострадали четыре человека - РИА Новости, 28.12.2024
При обстреле Новой Каховки пострадали четыре человека
Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Новую Каховку в Херсонской области, городской округ обесточен, сообщает пресс-служба горадминистрации в Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T10:26:00+03:00
2024-12-28T10:26:00+03:00
2024-12-28T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Новую Каховку в Херсонской области, городской округ обесточен, сообщает пресс-служба горадминистрации в Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны ВСУ все населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным местных властей, четверо мирных жителей города получили множественные осколочные ранения. "Украинские террористы осуществили сброс боеприпаса по мирным жителям Новой Каховки, которые передвигались на автомобиле в районе дачного кооператива "Труд". В результате бесчеловечных действий украинских боевиков пострадали четверо жителей Новой Каховки", - добавляется в сообщении. Пострадавшие госпитализированы. В администрации подчеркнули, что киевский режим намеренно наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры с целью террора мирных жителей и создания гуманитарной катастрофы.
https://ria.ru/20241222/terrorizm-1990668345.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
При обстреле Новой Каховки пострадали четыре человека
При обстреле Новой Каховки в Херсонской области пострадали четыре человека