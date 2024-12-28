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При обстреле Новой Каховки пострадали четыре человека - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/obstrel-1991804176.html
При обстреле Новой Каховки пострадали четыре человека
При обстреле Новой Каховки пострадали четыре человека - РИА Новости, 28.12.2024
При обстреле Новой Каховки пострадали четыре человека
Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Новую Каховку в Херсонской области, городской округ обесточен, сообщает пресс-служба горадминистрации в Telegram-канале. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T10:26:00+03:00
2024-12-28T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Новую Каховку в Херсонской области, городской округ обесточен, сообщает пресс-служба горадминистрации в Telegram-канале. "В результате обстрела со стороны ВСУ все населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным местных властей, четверо мирных жителей города получили множественные осколочные ранения. "Украинские террористы осуществили сброс боеприпаса по мирным жителям Новой Каховки, которые передвигались на автомобиле в районе дачного кооператива "Труд". В результате бесчеловечных действий украинских боевиков пострадали четверо жителей Новой Каховки", - добавляется в сообщении. Пострадавшие госпитализированы. В администрации подчеркнули, что киевский режим намеренно наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры с целью террора мирных жителей и создания гуманитарной катастрофы.
https://ria.ru/20241222/terrorizm-1990668345.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
При обстреле Новой Каховки пострадали четыре человека

При обстреле Новой Каховки в Херсонской области пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Новую Каховку в Херсонской области, городской округ обесточен, сообщает пресс-служба горадминистрации в Telegram-канале.
"В результате обстрела со стороны ВСУ все населенные пункты Новокаховского городского округа остались без электроснабжения", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным местных властей, четверо мирных жителей города получили множественные осколочные ранения.
«
"Украинские террористы осуществили сброс боеприпаса по мирным жителям Новой Каховки, которые передвигались на автомобиле в районе дачного кооператива "Труд". В результате бесчеловечных действий украинских боевиков пострадали четверо жителей Новой Каховки", - добавляется в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы.
В администрации подчеркнули, что киевский режим намеренно наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры с целью террора мирных жителей и создания гуманитарной катастрофы.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьПроисшествия
 
 
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