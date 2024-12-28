https://ria.ru/20241228/obstrel-1991802944.html

ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник

ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 28.12.2024

ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник

Украинская армия за сутки нанесла 35 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T10:18:00+03:00

2024-12-28T10:18:00+03:00

2024-12-28T10:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 28 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 35 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Алешки, Старая Збурьевка, Таврийск, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Любимовка, Корсунка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, происшествия