https://ria.ru/20241228/novgorod-1991858154.html

Жительница Нижнего Новгорода попала в реанимацию после ДТП на Пхукете

Жительница Нижнего Новгорода попала в реанимацию после ДТП на Пхукете - РИА Новости, 28.12.2024

Жительница Нижнего Новгорода попала в реанимацию после ДТП на Пхукете

Вылетевшая из впереди идущего грузовика стальная балка насквозь пропорола ногу жительнице Нижнего Новгорода Светлане Хоревой, ехавшей на мотоцикле по Пхукету,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:45:00+03:00

2024-12-28T13:45:00+03:00

2024-12-28T13:45:00+03:00

пхукет (остров)

нижний новгород

таиланд

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Вылетевшая из впереди идущего грузовика стальная балка насквозь пропорола ногу жительнице Нижнего Новгорода Светлане Хоревой, ехавшей на мотоцикле по Пхукету, она в реанимации, сообщил РИА Новости супруг пострадавшей Евгений Хорев. Как сообщается на странице Евгения в соцсети "ВКонтакте", он с женой ехал на мотоцикле по Пхукету, когда из двигавшегося впереди грузовика вылетела алюминиевая балка, которая воткнулась Светлане в ногу, распоров ее. Женщина потеряла много крови, ее доставили в местную больницу, где провели серьезную операцию – извлекли застрявшую в ноге балку, сшили разорванные мышцы и вены. Однако предстоит провести еще ряд хирургических вмешательств. Евгений разместил на своей странице видео, снятое сразу после ДТП, а также фото и видео из больницы, где лечат его жену. "Дела тяжёлые. Свете предстоит провести несколько операций по чистке мышечной массы, а также барические процедуры для насыщения кислородом тканей. Общее состояние стабилизировалось, врачи делают все, чтобы нога сохранила свою функциональность… Света до сих пор лежит в реанимации, раны не зашивают, стоят дренажи, видимо, как раз для того, чтобы чистки проводить и мониторить работу вен, артерий и состояние мышц", - рассказал агентству Евгений. Он добавил, что деньги по страховке закончились, и семья начала сбор средств. "Сейчас предварительную информацию собираю по стоимости дальнейшего лечения. Я занимаюсь переводами денег, разбирательства с полицией и собственниками байка. Конечно, в первую очередь поддерживаю, как могу, мою Свету", - сообщил нижегородец. Он также рассказал, что в Таиланде они отдыхали вместе с родственниками – братом Евгения и его женой, но сегодня те вылетели обратно в Россию, и они со Светланой остались на Пхукете вдвоем.

https://ria.ru/20240723/dtp-1961350174.html

пхукет (остров)

нижний новгород

таиланд

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пхукет (остров), нижний новгород, таиланд, происшествия